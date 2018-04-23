Порошенко решил принести Крым в жертву

В Киеве расписались в своей неспособности вернуть Крым. Во всяком случае, пока. С таким заявлением выступил замминистра по вопросам "оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Между тем уже весной следующего года на Украине состоятся очередные президентские выборы, и глава Незалежной Петр Порошенко явно сделает тему возвращения полуострова одним из лейтмотивов своей предвыборной кампании.

По словам Туки, Украина не имеет возможности вернуть Крым, поэтому будет ограничиваться политическими заявлениями и дипломатическими демаршами. Таким образом, Киев на официальном уровне признал невозможность возвращения полуострова под желто-синий флаг.

Вместе с тем чиновник выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе регион обязательно вернется под власть Киева. Как отметил политолог Богдан Безпалько, украинское руководство все чаще использует тему Крыма в качестве информационных поводов.

"Для начала это подготовка в рамках долгоиграющей предвыборной программы Петра Порошенко, который постарается сильнее давить на все болевые точки украинского общества, в том числе Крым. Выборы весной 2019 года", – цитирует эксперта ФБА "Экономика сегодня".

По всей видимости, расчет Порошенко достаточно прост. Для начала признать, по крайней мере косвенно, очевидный факт – никакого возвращения Крыма на Украину в ближайшее время ожидать не стоит. Впрочем, равно как и в долгосрочной перспективе.

Но признание того, что полуостров не вернется в Незалежную даже в "прекрасном далеко" для постмайданной власти является самоубийством. А раз так, то украинский лидер, очевидно, будет строить свои предвыборные обещания по Крыму с точки зрения "неминуемого" возвращения региона, но спустя какое-то количество лет, принеся в жертву объективной реальности собственные "крымские амбиции".

Таким образом убиваются сразу два зайца – с одной стороны, чтобы не выглядеть совсем комично, украинская власть признает невозможность поднятия желто-синего флага над полуостровом, а с другой заявляет: если не сейчас, то рано или поздно Крым все-таки вернется. И для того, чтобы это точно произошло, украинцам вновь предложат выбрать Порошенко, который якобы сделает все возможное для возвращения региона.

Проблема в том, что к реальности подобные манипуляции не имеют никакого отношения. Крым и Севастополь давно сделали свой выбор, проголосовав за воссоединение с Россией на историческом референдуме в марте 2014 года.





Полуостров продолжает стремительно развиваться. Недавно открылся новый терминал аэропорта Симферополя, строится федеральная трасса "Таврида". А уже в середине мая можно будет с ветерком прокатиться по мосту через Керченский пролив. Его открытие станет окончательной точкой в более чем 20-летней эпопее нахождения региона под властью Украины.