Путин отчитал Макрона за пакость России
Ракетная атака Сирийской Арабской Республики является грубейшим нарушением международного права, сказал Путин. Слова российского лидера передает пресс-служба Кремля, пишет RT.
Удар по Сирии привел к осложнению процесса мирного политического урегулирования в стране, сказал президент России. "В данном контексте отмечена и важность проведения миссии экспертов ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. – Прим. ред.), находящихся в Сирии", – отмечается в сообщении.
Напомним, Франция вместе с США и Великобританией атаковала Сирию в ночь на 14 апреля. По данным российского Минобороны, по территории страны было выпущено 103 ракеты. Несмотря на то что на вооружении сил противовоздушной обороны Сирии стоят еще советские комплексы 30-летней давности, они смогли успешно отразить нападение, сбив большую часть ракет.
Поводом для агрессии стал инцидент с химическим оружием, который произошел 7 апреля в пригороде Дамаска Думе. Запад обвинил правительство Башара Асада в применении отравляющих веществ, возложив ответственность за происходящее и на Россию. В Москве подобные заявления назвали ложью.
Франция в ходе нанесения ударов применяла фрегат противовоздушной обороны и истребители "Рафаэль" и "Мираж". По словам министра обороны Пятой республики Флоранса Парли, они совершали вылеты прямо с французской территории.
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