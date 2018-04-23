Путин отчитал Макрона за пакость России

Президент России Владимир Путин указал французскому коллеге Эммануэлю Макрону на грубейшее нарушение международного права во время недавнего удара по Сирии. Об этом глава российского государства заявил в ходе телефонной беседы двух лидеров.



прочитано 1433 раза