Народный гнев смел премьера Армении

Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Такое решение политик принял под давлением народного протеста: массовые акции продолжаются в Ереване с 13 апреля.



"Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", – цитирует Саргсяна пресс-служба правительства.

Он обратился ко всем гражданам, участникам акций протеста, офицерам, солдатам и однопартийцам. "Уличное движение выступает против моего пребывания на этой должности, я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране", – заявил политик.

Напомним, что под руководством лидера оппозиции Пашиняна в Ереване с 13 апреля проходит массовая акция протеста против избрания Саргсяна премьером Армении. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране за два президентских срока, которые он занимал до назначения главой кабмина, сообщает РИА Новости.

15 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной", то есть мирной революции. Сегодня к протесту присоединились военные. На 17:30 планировался большой митинг сторонников Пашиняна. Сам он называл его победным.

Накануне Пашинян был задержан полицией – депутат провел в заключении 24 часа. Выйдя на свободу, он сообщил о продолжении консультаций с соратниками.

До задержания лидер оппозиции встречался с премьером Саргсяном, но беседы не получилось. Через три минуты глава правительства покинул переговоры, заявив, что не позволит партии, набравшей 7% голосов на выборах, диктовать условия.