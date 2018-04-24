Страны G7 предъявили России дерзкие обвинения

Страны "большой семерки" готовы принять дополнительные ограничительные меры в отношении России. Вопрос об ужесточении санкций может быть рассмотрен в связи с ситуацией на Донбассе.



В обнародованном документе говорится, что страны пойдут на такой шаг, если "этого потребуют действия Москвы". Политики отметили, что "семерка" полностью поддерживает Украину и выступает за ее территориальную целостность "в пределах ее международно признанных границ", передает телеканал "360".

При этом сообщается, что санкции против России могут быть сняты, если она выполнит свои обязательства в соответствии с минскими договоренностями. Главы МИД на саммите в Торонто охарактеризовали внешнеполитические действия государства как "дестабилизирующие", пишет "Газета.ru".

Несмотря на это, министры стран G7 выражают готовность к сотрудничеству с Москвой по таким вопросам, как "глобальные проблемы и региональные кризисы". Политики пообещали "пристально следить" за дальнейшими действиями российских властей в преддверии саммита лидеров "семерки" в Квебеке.

Напомним, что отношения России и западных стран ухудшились на фоне украинского кризиса. Запад набросился на Москву с обвинениями во вмешательстве во внутренние дела другого государства и ввел санкции. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.