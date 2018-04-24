Перепуганная Украина в истерике закрывается от России

Власти Украины хотят закрыть российским судам вход во внутренние воды страны. По мнению чиновников, это необходимо сделать в связи с "террористической угрозой".



Министерство инфраструктуры намерено обратиться с такой инициативой в Совет национальной безопасности и обороны Украины, пишет РИА ФАН. "Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты жизнеобеспечивающей инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет прохода российских судов по украинским рекам", – заявил заместитель министра Юрий Лавренюк.

Более того, Украина планирует препятствовать "несанкционированным" посещениям российскими кораблями портов Крыма, передает Russia Today. В МИД страны уже переданы материалы о подобных случаях для подготовки международных исков.

Россия отреагировала на инициативу Украины предложением встречных мер в связи с незаконностью подобных ограничений. Среди них полное перекрытие Керченского пролива. Эксперты отметили, что Россия вполне способна ограничить выход кораблей Украины из ее территориальных вод.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила о задержании в Азовском море рыболовецкого судна под российским флагом. Все члены экипажа были доставлены в порт Бердянска для проверки.