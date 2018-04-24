Киев разнесли за новую антироссийскую блокаду
"Желание запретить российским судам заходить во внутренние воды Украины – это стремление Киева тем или иным образом присоединиться к антироссийским санкциям", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.
По его словам, для Украины нет никакой угрозы от прохождения российских судов по ее территориальным водам. Кроме того, подчеркнул Батурин, очередная блокада послужит формированию отношения к России внутри самой Незалежной и приблизит отделение народов России и Украины друг от друга.
Вместе с тем член Общественной палаты Республики Крым выразил сомнение в целесообразности захода в украинские воды для российских судов. "Думаю, очевидно: российской стороне это вряд ли это нанесет серьезный урон", – оценил последствия предполагаемой блокады аналитик.
Ранее в Министерстве инфраструктуры Украины выступили с очередной "гениальной" идеей. На этот раз чиновники Незалежной придумали запретить доступ российских судов в территориальные воды страны. Якобы это будет способствовать укреплению безопасности государства.
Стоит отметить, что в прошлом году из недр этого ведомства исходила не менее восхитительная инициатива – полностью перекрыть железнодорожное сообщение с Россией. Ранее такая участь постигла авиаперелеты.
Украина входит в отопительный сезон с рекордно низкими запасами угля. Блокада Донбасса украинскими патриотами работает.— Голос Мордора (@spacelordrock) 26 октября 2017 г.
Украинские власти периодически устанавливают разной степени нелепости блокады в отношении России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В 2014-2015 годах Киев инициировал водную, продовольственную и энергетическую блокаду полуострова, затем было введено ограничение на перемещение транспортных потоков через границу. А в начале 2017 года украинские власти санкционировали блокаду Донбасса, сославшись на недопустимость торговли углем в условиях военного времени.
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