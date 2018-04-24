Порошенко выпросил у Европы кнут для России
До объявления сегодняшнего решения в Европе считали, что ДНР и ЛНР – неконтролируемые правительством Украины территории. Теперь ПАСЕ решила называть их временно оккупированными территориями с российской оккупационной администрацией.
Информацию о решении ПАСЕ сообщил в прямом эфире телеканала "112 Украина" народный депутат Алексей Гончаренко. "Только что ПАСЕ поддержала правку от украинской делегации. Это чрезвычайно важное для Украины решение", – сказал парламентарий. По его словам, это дает еще один инструмент украинскому дипломатическому фронту для отстаивания интересов страны.
В январе 2018 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны на Украине. В ней впервые упоминается закон о реинтеграции Донбасса, где Россия признана агрессором. В конечном варианте резолюции содержится поправка: Россия должна выполнять все предыдущие резолюции, которые касаются Крыма и Донбасса.
#ПАСЕ признала российскую оккупацию #Донбасс'а https://t.co/xVUB5DqQKs pic.twitter.com/gAoXC9GmIO— Jenkers News (RUS) (@jenkers_ru) 24 апреля 2018 г.
По оценке экспертов, ни прошлая, ни нынешняя резолюции ПАСЕ не окажут влияния на положение вещей. Россия не раз заявляла, что ее вооруженных сил нет на территории Украины. Это подтверждали высокопоставленные украинские чиновники и военные.
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