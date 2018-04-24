В Москве пройдут зеленые праймериз
Экологические партии и движения проведут свои праймериз для определения кандидата на выборах столичного градоначальника. С такой инициативой выступил "Альянс зеленых"; партия "Зеленые" сначала отказалась от участия, а затем поменяла свое решение, сообщает "Московский комсомолец".
"Рад, что коллеги из передумали и все– таки будут участвовать в зеленых праймериз для определения единого кандидата на выборах мэра Москвы. Это правильное решение", – отметил председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин.
Он выразил сомнение в том, что партия "Яблоко" примет участия в зеленых праймериз, у них иная тематика и они намерены проводить собственные предвыборные мероприятия.
Напомним, что выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Для регистрации кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр – собрать подписи 110 депутатов в трех четвертях муниципальных образований Москвы.
Кандидатом от "Зеленых" на праймериз будет глава московской организации партии Александра Аставина, она уже зарегистрировалась на сайте "зеленыйкандидат.москва".
Певец спешит к артистке в Юрмалу
Это подогрело слухи о скором пополнении в звездном семействе
"Первая кнопка" несет потери из-за детей
В "Современнике" прощаются со звездой фильма "Любовь и голуби"