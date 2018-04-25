Собака лает, караван идет: G7 ставит Москве палки в колеса

"Большая семерка" обрушилась на Кремль с новыми обвинениями. Министры иностранных дел государств, входящих в G7, утверждают, что Россия неприемлемо действует на территории других стран.

В обнародованном заявлении отмечается, что политики обсудили общую озабоченность по поводу ситуации в Сирии, на Украине и в КНДР, передает Russia Today. "Затрагивая общие вызовы международному порядку, министры подняли тему российского дестабилизирующего поведения, включая неприемлемые действия России в Сирии, на Украине и в других соседних государствах", – говорится в документе.

Многие политические деятели отмечают, что эти слова не подкреплены конкретными фактами, которые могли бы пролить свет на обеспокоенность Запада. Более того, "семерка" считает, что Кремль вмешивается в демократические процессы и проводит некие кампании по дезинформации, пишет РИА ФАН.

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала ограничительные меры, которые страны G7 грозятся применить против Кремля. Она заявила, что Россия адаптировалась к санкциям, сообщает телеканал "360".

Дипломат также полагает, что новые опрометчивые шаги Запада не способны будут удивить российское общество. Очередные санкции едва ли окажутся хуже тех, что уже были приняты.

Напомним, страны "Большой семерки" выразили готовность ввести дополнительные ограничительные меры в отношении России. Вопрос об ужесточении санкций может быть рассмотрен в связи с ситуацией в Донбассе.