Путин пропесочил заигравшегося Трампа
Приветствие главы государства на открытии встречи зачитал руководитель российской делегации, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Так, российский лидер констатировал, что проблемы обеспечения безопасности на глобальном и региональном уровне приобретают особую остроту.
По словам Путина, это во многом связано с тем, что некоторые страны "все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета Безопасности ООН, а также отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения межгосударственных споров", пишет "Газета.ru". Под такими представителями мирового сообщества российский лидер, очевидно, имел в виду США, Великобританию и Францию, обрушившие ракетные удары на Сирию. Политические игры на мировой арене американского президента Дональда Трампа вызывают негодование у ряда государств.
Кроме того, президент заявил, что нынешняя встреча в Сочи дает хорошую возможность для проработки путей противодействия различным угрозам. При этом Владимир Путин подчеркнул, что наша страна готова к взаимодействию с зарубежными партнерами на этом направлении. Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз готов к сотрудничеству с Россией, в частности в области внешней политики и вопросов безопасности.
Напомним, рано утром 14 апреля США совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетный удар по Сирии. Из 103 запущенных ракет более 70 были сбиты сирийскими силами ПВО.
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