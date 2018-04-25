Когда утвердят предложенного Путиным премьер-министра

Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов рассказал о процедуре утверждения предложенного президентом России премьера. По его словам, обычно это происходит на следующий день после инаугурации главы государства.

Политик отметил, что так было не всегда, но авторитет Владимира Путина "позволяет довольно быстро проводить эту процедуру". При этом он добавил, что все зависит от политической ситуации.

"Считается, что это его кандидатура, он ему доверяет, а к нему – большое доверие людей. Соответственно, эта фигура проходит довольно быстро процедуры", – цитирует депутата РИА Новости.

"Все зависит от политической ситуации. Если же президент такого влияния не имеет – процедура очень сложная, то есть не формальная процедура, а предварительное согласование", – пояснил парламентарий.

Михаил Емельянов напомнил, что в 1998 году намечался правительственный кризис, когда депутаты дважды отклонили кандидатуру Виктора Черномырдина на пост премьера. И только в сентябре стороны пришли к компромиссу, назначив на должность председателя правительства Евгения Примакова.

Как писали Dni.Ru, источники в Кремле раскрыли имя руководителя нового кабмина. Якобы его возглавит Дмитрий Медведев.

Выборы президента России прошли 18 марта. Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. Инаугурация состоится 7 мая.