Ситуация в Сирии Выборы-2018 Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

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Политика

Революция в Ереване: оппозиция перекрывает улицы

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Отставка премьер-министра Армении Сержа Саргсяна не охладила пыл протестующих на улицах Еревана. Митинги и шествия продолжаются, выдвигаются новые требования к власти, а в центре столицы появились бронетранспортеры.
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Митингующие проявили максимум активности: движение в Ереване практически парализовано из-за того, что оппозиция перекрыла все центральные улицы. Полиция тем временем стянула к офису правящей Республиканской партии новые силы, в том числе два БТР и автобусы, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости. Здание правительства усиленно охраняется, в вестибюле сидят автоматчики.

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Депутат Никол Пашинян со сторонниками организовал новое шествие по улицам Еревана, а на 17:00 мск назначил еще один митинг. Акции проходят в Ереване с 13 апреля. Сначала оппозиция выступила против назначения Сержа Саргсяна главой правительства. В итоге 23 апреля он добровольно сложил полномочия премьера.

Теперь выдвинуты новые требования: протестующие настаивают на избрании Пашиняна главой кабмина и проведении досрочных выборов в парламент. На этом фоне исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян подал в отставку. Чиновник заявил, что осознает судьбоносность момента и ответственность каждого гражданина Армении перед государством.

"Всех спортсменов и представителей мира спорта заверяю, что сегодня настало время для того, чтобы флаг Армении развевался на площади Республики над нашим народом. Моих коллег из Республиканской партии и "Дашнакцутюн" призываю без колебаний присоединиться к народу и подчиниться его требованиям", – сказал Ростомян, подогрев протестные настроения.

Напомним, что Армения отказалась от президентской формы правления в пользу парламентской республики после референдума в декабре 2015 года. Основными полномочиями в стране обладает глава правительства, на президента возложены представительские функции.

Автор: Александр Комаров25 апреля 2018, 14:41

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