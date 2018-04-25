Володин поздравил Жириновского с днем рождения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения руководителя фракции ЛДПР. Владимиру Жириновскому исполнилось 72 года.

Володин подарил своему коллеге по парламентской деятельности книгу Сергея Аскольдова о русском философе Алексее Козлове. На опубликованном на странице Госдумы в Тwitter фото видно, что книга была издана в 1912 году.

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате и был шестым ребенком в семье. После окончания школы он учился в Институте восточных языков при МГУ. Первой политической акцией Жириновского было письмо на имя Леонида Брежнева, в котором изложил свое мнение о необходимости реформ в области образования, сельского хозяйства и городского управления.





Но настоящая политическая карьера Жириновского началась в 1988 году, когда он стал активно участвовать в собраниях различных общественных организаций, а годом позже создал Либерально-демократическую партию России. В 1991 году политик поддержал ГКЧП, выступил против Беловежских соглашений.

В декабре 1993 года на парламентских выборах ЛДПР по количеству набранных голосов опередила все остальные партии. С тех пор Владимир Жириновский переизбирался в каждый последующий созыв Госдумы.