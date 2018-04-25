Казахстан снюхался с США на Каспии

Американские корабли смогут заходить в Каспийское море. Казахстан открыл свои порты для США.

Соединенные Штаты смогут пользоваться альтернативным маршрутом отправки своих грузов в Афганистан в обход России. Для американских судов открыты порты Актау и Курык на казахстанском побережье Каспия. Президент Казахстана в ближайшие дни намерен подписать соглашение, которое Сенат Казахстана утвердил в марте 2018 года.

Вашингтон сам предложил Астане маршрут транзита специальных грузов. Он будет пролегать из Грузии и Азербайджана через Каспийское море в Казахстан. Далее груз отправится по железной дороге в Узбекистан, а уже оттуда – в Афганистан.

Напомним, о "новом уровне стратегического партнерства" между США и Казахстаном было заявлено в январе 2018 годаю Тогда Нурсултан Назарбаев посетил с официальным визитом Соединенные Штаты. Сейчас же в Астане заявляют, что соглашение подписано исключительно в интересах республики как стратегического партнера Вашингтона, который "стремится к поддержанию мира в соседнем Афганистане".

По мнению директора по научным и образовательным проектам Центра традиционных культур Александра Собянина, особой угрозы интересам России соглашение Вашингтона с Астаной не несет. Тем не менее, появление любого корабля под американским флагом в акватории Каспийского моря нежелательно, передают "Известия".

Ранее Dni.Ru сообщали о том, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Эксперты между тем отмечают, что подобный шаг – скорее всего, пиар-акция, направленная на внешнего "потребителя".

Обсуждение вопроса по переходу на латиницу началось в Казахстане более полугода назад. Концепция реформы отражена в стратегии "Казахстан-2050", которая была принята около пяти лет назад. В целом переход от кириллицы к латинскому алфавиту должен завершиться в республике к 2025 году.

