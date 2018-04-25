Законопроекты пройдут экспертизу в Академии наук

Госдума и Российская академия наук (РАН) выходят на новый уровень взаимодействия. Президент Академии Александр Сергеев выразил благодарность спикеру нижней палаты Вячеславу Володину за инициативу привлекать РАН к экспертизе законопроектов.



В ходе встречи Володин и Сергеев обсудили ряд вопросов, в том числе выдвинутую главой государства инициативу о расширении полномочий Академии. По словам президента РАН, разговор был предметным и касался, помимо прочего, разрабатываемого законопроекта о науке, а также нормативно-правового акта об ответных санкциях в отношении США.



"Все эти документы представляют большой интерес для РАН, и нам очень важно, что руководители Государственной Думы отнеслись с уважением к мнению РАН, а в тех вопросах, где нужно экспертное мнение и оценка", – сказал ученый. Он подчеркнул, что нижняя палата парламента и Академия наук будут сотрудничать по-новому: ученые будут проводить экспертизу нормативно-правовых актов, если будет соответствующая просьба со стороны Госдумы.

Сергеев также обратил внимание, что до этого момента Академия не была достаточно представлена в нормотворческом процессе. Просьба руководства Госдумы об участии в разработке законопроектов является очень почетной, добавил ученый.

Напомним, во время сегодняшней встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым обсуждалось сотрудничество РАН с нижней палатой в деле разработки законопроектов, была затронута тема взаимодействия Госдумы и Академии наук в области экспертной деятельности.

Госдума седьмого созыва уделяет большое внимание сотрудничеству с экспертным сообществом при разработке нормативно-правовых актов. В январе этого года в нижней палате был создан Совет по законотворчеству с участием экспертов, а также представителей научного сообщества.

В компетенцию Совета входит аналитическая работа, оценка актуальных проблем отечественного законодательства, а также подготовка инициатив, направленных на их решение. Кроме того, он занимается вопросами общего повышения эффективности нормотворческого процесса.

Обсуждение со специалистами проходит и законопроект об ответных мерах на санкционную агрессию со стороны Соединенных Штатов. Нормативно-правовой акт был внесен на рассмотрение нижней палаты в середине апреля.