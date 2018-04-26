"Печаль и горесть": бандитская выходка США расстроила Россию

Посол России прокомментировал взлом закрытого генконсульства в Сиэтле. Он назвал действия США в отношении российской дипломатической собственности недружественными.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сорванный замок со здания в Сиэтле – нарушение всех международных конвенций и договоренностей. "Этот прекрасный день омрачен американскими действиями, очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал антироссийскими", – сказал он.

По словам дипломата, кроме печали и горести, такой шаг ничего не вызывает. Он добавил, что власти США пытались отвлечь внимание от происходившего в Сиэтле шумихой вокруг высылки российских дипломатов.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова не согласилась с мнением коллеги. Она считает, что это государственное рейдерство. "Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище – государственный рейдерский захват", – написала Захарова в Facebook.





Ранее стало известно, что представители американских властей вошли на территорию закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле. Они взломали дверной замок и пробрались внутрь. Госдеп США заявил, что проникновение американских сотрудников в закрытую резиденцию генконсула – ответная мера на политику Кремля.