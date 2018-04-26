Трамп отговаривает Эрдогана от дружбы с Путиным

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг раскрыл карты: оказывается, США в отдельности и Североатлантический альянс в целом ведут переговоры с президентом Турции о продаже своей военной техники. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах ПВО.
"Я приветствую тот факт, что Турция участвует в диалоге с США относительно приобретения американской системы "Патриот". И также они договорились сотрудничать с итало-французской группой EUROSAM, чтобы приобрести систему противовоздушной обороны", – цитирует РИА Новости генсека НАТО.
Столтенберг также сообщил, что альянс занимается подготовкой заседания совета Россия – НАТО. По его словам, организация остается нацеленной на диалог с Москвой.
"Даже когда нет значительных улучшений в отношениях, очень важно поддерживать отношения, которые у нас есть с Россией", – сказал генсек НАТО и почему-то посетовал на увеличившиеся российское военное присутствие у границ стран – участниц альянса.
Диалог необходим для того, чтобы справляться с ситуациями, которые связаны со все большим военным присутствием России у границ с НАТО и с увеличением количества учений.
Совет Россия – НАТО существует с 2002 года, но в апреле 2014-го на фоне украинского кризиса его деятельность прекратилась. В 2016 году сотрудничество возобновилось, однако не на постоянной основе.
#Россия начала производство С-400 для Турции https://t.co/GrKERWNGNV #Турция #С400 pic.twitter.com/WFQ26PdEI9— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 25 апреля 2018 г.
Напомним, что в декабре 2017 года Россия и Турция договорились о поставках Анкаре комплексов С-400 "Триумф". В Вашингтоне действия президента Турции раскритиковали, а многие западные эксперты обвинили Анкару в отходе от союзнических отношений с НАТО.
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