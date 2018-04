"Словил Порошенко": глава Госдепа предъявил России ультиматум

Сообщила об этом официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт в Twitter. По ее словам, Помпео и главы МИД дали понять, что не будут сотрудничать с Россией, пока та не отдаст Крым и не уйдет из Донбасса.

Возвращение Крыма – излюбленная тема украинских политиков, в частности президента страны Петра Порошенко. Всерьез подобные заявления мало кто воспринимал. А теперь эту риторику поддержал новый глава Госдепа.

Россия никогда не отказывалась от своих территорий. Крым вошел в состав нашей страны по результатам референдума, пересматривать итоги которого повода нет.

Sec. Pompeo and NATO Foreign Ministers reaffirm: #NATO will not return to business as usual with #Russia until Russia fulfills its commitments under the Minsk agreements, withdraws forces and support for proxies in the #Donbas, and returns control of #Crimea to #Ukraine.