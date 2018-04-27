Участники проекта "ПолитСтартап" начали обучение

В рамках проекта "Единой России" "ПолитСтартап" стартовало обучение участников, которое проводится как онлайн, так и в офлайн-формате. Перед слушателями уже выступили четыре федеральных наставника, которые поделились навыками партийной работы, а также базовыми знаниями, необходимыми для участия в предварительном голосовании "ЕР".

В режиме онлайн обучение проходит в формате вебинаров и видеолекций. Все это доступно для зарегистрированных на портале "ПолитСтартап" пользователей.

Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Ольга Баталина затронула тему проектной работы партии, возможности реализации собственных инициатив при помощи институтов "ЕР". В свою очередь заместитель главы ЦИК партии, руководитель организационного управления Максим Жаворонков рассказал об этапах предварительного голосования, организационных и юридических вопросах выдвижения кандидатов.

Кроме того, в регионах продолжаются встречи участников "ПолитСтартапа" с наставниками. В их числе – секретари политсоветов "ЕР" в субъектах Федерации, депутаты местных заксобраний, сотрудники избирательных штабов, а также привлеченные эксперты.

По словам наставника проекта, заместителя секретаря генерального совета "ЕР" Евгения Ревенко, число участников "ПолитСтартапа" достигло 500. "Это молодые люди, которые не имеют существенного опыта и начинают свой путь в политике. И у них появилась уникальная возможность принять участие в реальной кампании в рамках предварительного голосования", – сказал он.

Обучение под руководством опытных наставников значительно увеличивает шансы на победу начинающих политиков, дает им бесценный опыт даже в том случае, если они не пойдут на выборы, отметил единоросс. Кроме того, добавил Ревенко, наставники проекта ведут видеоблог, в котором рассказывают о своем опыте работы в различных избирательных кампаниях.

Образовательный курс продлится до 20 мая. В конце обучения каждая из команд представит дипломную программу, "дорожную карту" избирательной программы.





"ПолитСтартап" – пилотный проект, направленный на кадровое обновление партийных рядов. Его участниками могут стать молодые люди в возрасте до 35 лет, которые не имеют политического опыта. Для того чтобы попасть в "ПолитСтартап", нужно было лишь заполнить анкету на официальном сайте. Проект реализуется в регионах, где в этом году состоятся выборы в законодательные собрания субъектов Федерации и административных центров.

Ранее в "ЕР" начались дебаты участников внутрипартийных праймериз. Дискуссии идут по десяти темам, среди которых – "Рост доходов граждан: что могут депутаты?"; "Обеспечить здоровье и долголетие"; "Продолжительность жизни "80+"; "Внутренние ресурсы и системные решения (рабочие места, бизнес, зарплаты)". Единый день предварительного голосования "Единой России" пройдет 3 июня.