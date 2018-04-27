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Политика

Володин призвал ускорить реализацию послания президента

Владимир Путин и Вячеслав Володин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил несколько важных подходов к работе над реализацией послания президента Федеральному собранию. В частности, речь идет о более тесном сотрудничестве исполнительной власти  с региональными парламентами. Володин выступил в Санкт-Петербурге на встрече президента с представителями Совета законодателей при Федеральном собрании.
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СВЯЗЬ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И РЕГИОНАМИ

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 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер  Госдумы отметил, что послание главы государства по сложившейся практике воспринимается как поручение исполнительной власти, а депутатам приходится ждать, пока правительство подготовит необходимые законопроекты.

Володин подчеркнул, что даже после принятия необходимых законов, как правило, еще год разрабатываются и принимаются подзаконные акты, а затем начинают принимать региональные законы и другие решения на уровне регионов. Это, по мнению спикера Думы, снижает эффективность законотворческой работы.

Поэтому он предложил более эффективную схему работы над реализацией задач, поставленных в послании. Володин выступил за более тесное сотрудничество депутатов всех уровней с правительством.

"Это повысит качество решений, ускорит их принятие и позволит уже на ранних стадиях работы выходить на подготовку законопроектов регионального уровня", – отметил глава Госдумы.

Такой подход создаст системную основу для эффективной реализации всех задач послания президента.

Володин напомнил, что в Госдуме уже создана рабочая группа по реализации послания президента и сформирован предварительный план работы; для первоочередного обсуждения отобраны около 70 законопроектов.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Для более системной работы спикер предложил создать аналогичные группы в регионах и отметил, что в десяти региональных парламентах они уже есть.

Это позволит с учетом специфики ситуации на местах обсуждать конкретные вопросы законодательного обеспечения реализации послания.

По мнению Володина, за счет обратной связи с регионами, Госдума сможет выйти на принципиально новое качество работы и ее динамику. "В конечном счете, такой подход создаст системную основу для эффективной реализации всех задач послания президента", – заключил Володин.

ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНЫ

Переходя к следующей теме своего выступления, глава Думы напомнил присутствующим об ответственности при принятии решений и затронул в этой связи вопрос о качестве и доступности медицинской помощи. Он  заявил, что многие лечебные учреждения в России были закрыты из-за формального бумажного подхода.

Вероника Скворцова. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"За последние годы мы многое смогли сделать в развитии медицины, в том числе развитии современной, отвечающей всем мировым стандартам системы высокотехнологичной медицинской помощи. Но, что касается первичного звена, то здесь возникли серьезные проблемы", – сказал Володин.

Они связаны с обеспеченностью фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) жителей глубинки. Причина, по мнению спикера, кроется, в том числе, и в недоработках парламентариев, а также в отсутствии контроля за принимаемыми решениями.

Наша задача – не повторять ошибок. Важно не только построить и оснастить оборудованием ФАПы, но и восполнить дефицит медицинских кадров.

Володин предложил сформировать уже в этом году целевую программу подготовки и набора среднего медицинского персонала для первичного звена здравоохранения. Он отметил, что сегодня дефицит среднего медицинского персонала в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях во многих регионах составляет более 200 тысяч человек.

"А после того, как будет обеспечено восстановление сети первичного звена, эта проблема станет еще острее. И в первую очередь, в сельской местности", – заключил Володин.

СПРАВЕДЛИВАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ

Спикер затронул  еще один важный вопрос, поставленный президентом в послании Федеральному собранию – определение кадастровой стоимости имущества и недопущении ее превышения над рыночной. "Расчет должен быть справедливым, а стоимость – посильной для людей", – отметил Володин.

Он предложил вместе с регионами провести анализ исполнения в регионах действующей редакции закона "О государственной кадастровой оценке", чтобы выявить типичные проблемы и причины неточностей при определении кадастровой стоимости недвижимости.

Фото: kremlin.ru

"Это позволит затем правительству учесть результаты этого мониторинга. А мы, вместе с коллегами из Совета Федерации, сможем внести корректировки в законодательство", – добавил спикер.

РАБОТА ДЕПУТАТОВ В РЕГИОНАХ

В своем выступлении Вячеслав Володин рассказал, что 23 апреля Совет Госдумы реализовал новый формат работы: было проведено первое выездное заседание в поселке Сабетта на Ямале. Там реализуется проект "Ямал СПГ". Спикер отметил, что создать современное производство удалось за очень короткий срок и в сложных условиях.

Формируется новый мощный центр экономического роста, развития Северного морского пути и глобальной конкурентоспособности России.

Глава Госдумы отметил, что проект был поддержан Владимиром Путиным в 2010 году, во время его работы председателем правительства. По словам Вячеслава Володина, работа в таком формате будет продолжена, он станет регулярным.

Вячеслав Володин (в центре). Фото: Анна Исакова/ТАСС

Следующее выездное заседание, посвященное задачам диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, пройдет совместно с корпорацией "Ростех".

РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

В завершение выступления спикер Госдумы поздравил коллег с Днем российского парламентаризма, к которому было приурочено заседание Совета законодателей. Вячеслав Володин заявил, что парламентаризм не может быть застывшей формой, он должен развиваться.

Сегодня, 27 апреля отмечается День российского парламентаризма, он связан с событиями 1906 года – датой начала работы первой Государственной думы Российской империи. Ее деятельность заложила основы парламентаризма в нашей стране.

Всего в Российской империи действовало четыре думских созыва. Четвертая Госдума прекратила деятельность в пучине революционных событий 1917 года. А после Октябрьской революции сформировались новые законодательные органы – советы.

Современный российский парламентаризм берет начало в 1993 году. Спустя пару месяцев после октябрьского политического кризиса состоялись выборы в первую Госдуму Российской Федерации. Ее председателем стал аграрий Иван Рыбкин. Несмотря на то, что она проработала только два года, депутаты приняли ряд важных законопроектов, а государственный фундамент новой России значительно окреп.

27 апреля 2018, 16:14

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