Володин призвал ускорить реализацию послания президента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил несколько важных подходов к работе над реализацией послания президента Федеральному собранию. В частности, речь идет о более тесном сотрудничестве исполнительной власти с региональными парламентами. Володин выступил в Санкт-Петербурге на встрече президента с представителями Совета законодателей при Федеральном собрании.

СВЯЗЬ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И РЕГИОНАМИ

Спикер Госдумы отметил, что послание главы государства по сложившейся практике воспринимается как поручение исполнительной власти, а депутатам приходится ждать, пока правительство подготовит необходимые законопроекты.

Володин подчеркнул, что даже после принятия необходимых законов, как правило, еще год разрабатываются и принимаются подзаконные акты, а затем начинают принимать региональные законы и другие решения на уровне регионов. Это, по мнению спикера Думы, снижает эффективность законотворческой работы.

Поэтому он предложил более эффективную схему работы над реализацией задач, поставленных в послании. Володин выступил за более тесное сотрудничество депутатов всех уровней с правительством.

"Это повысит качество решений, ускорит их принятие и позволит уже на ранних стадиях работы выходить на подготовку законопроектов регионального уровня", – отметил глава Госдумы.

Такой подход создаст системную основу для эффективной реализации всех задач послания президента.

Володин напомнил, что в Госдуме уже создана рабочая группа по реализации послания президента и сформирован предварительный план работы; для первоочередного обсуждения отобраны около 70 законопроектов.





Для более системной работы спикер предложил создать аналогичные группы в регионах и отметил, что в десяти региональных парламентах они уже есть.

Это позволит с учетом специфики ситуации на местах обсуждать конкретные вопросы законодательного обеспечения реализации послания.

По мнению Володина, за счет обратной связи с регионами, Госдума сможет выйти на принципиально новое качество работы и ее динамику. "В конечном счете, такой подход создаст системную основу для эффективной реализации всех задач послания президента", – заключил Володин.

ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНЫ

Переходя к следующей теме своего выступления, глава Думы напомнил присутствующим об ответственности при принятии решений и затронул в этой связи вопрос о качестве и доступности медицинской помощи. Он заявил, что многие лечебные учреждения в России были закрыты из-за формального бумажного подхода.





"За последние годы мы многое смогли сделать в развитии медицины, в том числе развитии современной, отвечающей всем мировым стандартам системы высокотехнологичной медицинской помощи. Но, что касается первичного звена, то здесь возникли серьезные проблемы", – сказал Володин.

Они связаны с обеспеченностью фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) жителей глубинки. Причина, по мнению спикера, кроется, в том числе, и в недоработках парламентариев, а также в отсутствии контроля за принимаемыми решениями.

Наша задача – не повторять ошибок. Важно не только построить и оснастить оборудованием ФАПы, но и восполнить дефицит медицинских кадров.

Володин предложил сформировать уже в этом году целевую программу подготовки и набора среднего медицинского персонала для первичного звена здравоохранения. Он отметил, что сегодня дефицит среднего медицинского персонала в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях во многих регионах составляет более 200 тысяч человек.

"А после того, как будет обеспечено восстановление сети первичного звена, эта проблема станет еще острее. И в первую очередь, в сельской местности", – заключил Володин.

СПРАВЕДЛИВАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ

Спикер затронул еще один важный вопрос, поставленный президентом в послании Федеральному собранию – определение кадастровой стоимости имущества и недопущении ее превышения над рыночной. "Расчет должен быть справедливым, а стоимость – посильной для людей", – отметил Володин.

Он предложил вместе с регионами провести анализ исполнения в регионах действующей редакции закона "О государственной кадастровой оценке", чтобы выявить типичные проблемы и причины неточностей при определении кадастровой стоимости недвижимости.





"Это позволит затем правительству учесть результаты этого мониторинга. А мы, вместе с коллегами из Совета Федерации, сможем внести корректировки в законодательство", – добавил спикер.

РАБОТА ДЕПУТАТОВ В РЕГИОНАХ

В своем выступлении Вячеслав Володин рассказал, что 23 апреля Совет Госдумы реализовал новый формат работы: было проведено первое выездное заседание в поселке Сабетта на Ямале. Там реализуется проект "Ямал СПГ". Спикер отметил, что создать современное производство удалось за очень короткий срок и в сложных условиях.

Формируется новый мощный центр экономического роста, развития Северного морского пути и глобальной конкурентоспособности России.

Глава Госдумы отметил, что проект был поддержан Владимиром Путиным в 2010 году, во время его работы председателем правительства. По словам Вячеслава Володина, работа в таком формате будет продолжена, он станет регулярным.





Следующее выездное заседание, посвященное задачам диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, пройдет совместно с корпорацией "Ростех".

РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

В завершение выступления спикер Госдумы поздравил коллег с Днем российского парламентаризма, к которому было приурочено заседание Совета законодателей. Вячеслав Володин заявил, что парламентаризм не может быть застывшей формой, он должен развиваться.

Сегодня, 27 апреля отмечается День российского парламентаризма, он связан с событиями 1906 года – датой начала работы первой Государственной думы Российской империи. Ее деятельность заложила основы парламентаризма в нашей стране.

Всего в Российской империи действовало четыре думских созыва. Четвертая Госдума прекратила деятельность в пучине революционных событий 1917 года. А после Октябрьской революции сформировались новые законодательные органы – советы.

Современный российский парламентаризм берет начало в 1993 году. Спустя пару месяцев после октябрьского политического кризиса состоялись выборы в первую Госдуму Российской Федерации. Ее председателем стал аграрий Иван Рыбкин. Несмотря на то, что она проработала только два года, депутаты приняли ряд важных законопроектов, а государственный фундамент новой России значительно окреп.