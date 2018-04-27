Володин призвал ускорить реализацию послания президента
СВЯЗЬ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И РЕГИОНАМИ
Спикер Госдумы отметил, что послание главы государства по сложившейся практике воспринимается как поручение исполнительной власти, а депутатам приходится ждать, пока правительство подготовит необходимые законопроекты.
Володин подчеркнул, что даже после принятия необходимых законов, как правило, еще год разрабатываются и принимаются подзаконные акты, а затем начинают принимать региональные законы и другие решения на уровне регионов. Это, по мнению спикера Думы, снижает эффективность законотворческой работы.
Поэтому он предложил более эффективную схему работы над реализацией задач, поставленных в послании. Володин выступил за более тесное сотрудничество депутатов всех уровней с правительством.
"Это повысит качество решений, ускорит их принятие и позволит уже на ранних стадиях работы выходить на подготовку законопроектов регионального уровня", – отметил глава Госдумы.
Такой подход создаст системную основу для эффективной реализации всех задач послания президента.
Володин напомнил, что в Госдуме уже создана рабочая группа по реализации послания президента и сформирован предварительный план работы; для первоочередного обсуждения отобраны около 70 законопроектов.
Для более системной работы спикер предложил создать аналогичные группы в регионах и отметил, что в десяти региональных парламентах они уже есть.
Это позволит с учетом специфики ситуации на местах обсуждать конкретные вопросы законодательного обеспечения реализации послания.
По мнению Володина, за счет обратной связи с регионами, Госдума сможет выйти на принципиально новое качество работы и ее динамику. "В конечном счете, такой подход создаст системную основу для эффективной реализации всех задач послания президента", – заключил Володин.
ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНЫ
Переходя к следующей теме своего выступления, глава Думы напомнил присутствующим об ответственности при принятии решений и затронул в этой связи вопрос о качестве и доступности медицинской помощи. Он заявил, что многие лечебные учреждения в России были закрыты из-за формального бумажного подхода.
"За последние годы мы многое смогли сделать в развитии медицины, в том числе развитии современной, отвечающей всем мировым стандартам системы высокотехнологичной медицинской помощи. Но, что касается первичного звена, то здесь возникли серьезные проблемы", – сказал Володин.
Они связаны с обеспеченностью фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) жителей глубинки. Причина, по мнению спикера, кроется, в том числе, и в недоработках парламентариев, а также в отсутствии контроля за принимаемыми решениями.
Наша задача – не повторять ошибок. Важно не только построить и оснастить оборудованием ФАПы, но и восполнить дефицит медицинских кадров.
Володин предложил сформировать уже в этом году целевую программу подготовки и набора среднего медицинского персонала для первичного звена здравоохранения. Он отметил, что сегодня дефицит среднего медицинского персонала в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях во многих регионах составляет более 200 тысяч человек.
"А после того, как будет обеспечено восстановление сети первичного звена, эта проблема станет еще острее. И в первую очередь, в сельской местности", – заключил Володин.
СПРАВЕДЛИВАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ
Спикер затронул еще один важный вопрос, поставленный президентом в послании Федеральному собранию – определение кадастровой стоимости имущества и недопущении ее превышения над рыночной. "Расчет должен быть справедливым, а стоимость – посильной для людей", – отметил Володин.
Он предложил вместе с регионами провести анализ исполнения в регионах действующей редакции закона "О государственной кадастровой оценке", чтобы выявить типичные проблемы и причины неточностей при определении кадастровой стоимости недвижимости.
"Это позволит затем правительству учесть результаты этого мониторинга. А мы, вместе с коллегами из Совета Федерации, сможем внести корректировки в законодательство", – добавил спикер.
РАБОТА ДЕПУТАТОВ В РЕГИОНАХ
В своем выступлении Вячеслав Володин рассказал, что 23 апреля Совет Госдумы реализовал новый формат работы: было проведено первое выездное заседание в поселке Сабетта на Ямале. Там реализуется проект "Ямал СПГ". Спикер отметил, что создать современное производство удалось за очень короткий срок и в сложных условиях.
Формируется новый мощный центр экономического роста, развития Северного морского пути и глобальной конкурентоспособности России.
Глава Госдумы отметил, что проект был поддержан Владимиром Путиным в 2010 году, во время его работы председателем правительства. По словам Вячеслава Володина, работа в таком формате будет продолжена, он станет регулярным.
Следующее выездное заседание, посвященное задачам диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, пройдет совместно с корпорацией "Ростех".
РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
В завершение выступления спикер Госдумы поздравил коллег с Днем российского парламентаризма, к которому было приурочено заседание Совета законодателей. Вячеслав Володин заявил, что парламентаризм не может быть застывшей формой, он должен развиваться.
Сегодня, 27 апреля отмечается День российского парламентаризма, он связан с событиями 1906 года – датой начала работы первой Государственной думы Российской империи. Ее деятельность заложила основы парламентаризма в нашей стране.
Всего в Российской империи действовало четыре думских созыва. Четвертая Госдума прекратила деятельность в пучине революционных событий 1917 года. А после Октябрьской революции сформировались новые законодательные органы – советы.
Современный российский парламентаризм берет начало в 1993 году. Спустя пару месяцев после октябрьского политического кризиса состоялись выборы в первую Госдуму Российской Федерации. Ее председателем стал аграрий Иван Рыбкин. Несмотря на то, что она проработала только два года, депутаты приняли ряд важных законопроектов, а государственный фундамент новой России значительно окреп.
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