Путин поблагодарил парламентариев за вклад в единое правовое пространство

Президент России Владимир Путин поблагодарил законодателей за весомый вклад в обеспечение единого правового пространства страны. Глава государства в пятницу, 27 апреля, встречается со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и парламентариями со всей страны в Санкт-Петербурге.

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