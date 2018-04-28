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Политика

Британия нанесла ощутимый удар России

Фото: GLOBAL LOOK press/Foto Beck
В Великобритании, кажется, смогли найти способ нанести ощутимый удар России. Лондон отказался признавать российские дипломы об образовании.
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Как успели заметить британские СМИ, за последние два года число учащихся в частных школах Соединенного Королевства из России сократилось почти на 40%. В российском посольстве связывают подобную динамику с антироссийской кампанией, которую проводит Лондон.

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"На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян", – цитирует РИА Новости представителя российской внешнеполитической миссии. Дипломат отметил, что дети из России боятся попасть в недружелюбную среду в Великобритании.

Кроме того, Лондон нашел способ ударить как по россиянам, желающим получить британское образование, так и по репутации России. В отличие от правительств других стран Европы, политики Великобритании заблокировали заключение соглашения с Москвой о взаимном признании документов об образовании. "Это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей", – подчеркнул дипломат.

"От тех же, кто продолжает обучение в английских школах, доходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов – это никак не делает обучение более комфортным", – рассказал он. Представитель российского посольства уверен, что подобные действия английского правительства больше вредят образовательному сектору Великобритании, а также сулят стране дополнительные убытки.

Автор: Геннадий Куприянов28 апреля 2018, 08:01

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