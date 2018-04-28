Тотальный контроль: Киев возьмет крымчан за горло

Несколько дней назад Украина анонсировала создание так называемой крымской полиции, которая будет располагаться на границе с полуостровом. По мнению общественного деятеля Геннадия Сивака, фактически Киев создает новую спецслужбу для шпионажа за крымчанами.

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