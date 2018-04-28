Москва влепила пощечину дерзкому Вильнюсу
Черный список российского МИДа составлен, но остается открытым. В нем могут оказаться и другие литовские общественные деятели, которые будут демонстрировать открытую русофобию, сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
"Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями", — говорится в сообщении МИД.
В "стоп-лист" попали литовские политики, депутаты и политологи, занимающие откровенно антироссийскую позицию. Отмечается, что меры приняты в ответ на закон, аналогичный американскому "акту Магнитского".
Литовский аналог "списка Магнитского" был опубликован в январе. В него вошли 49 россиян, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, замглавы СК при МВД Олег Логунов. Эти люди, по мнению Вильнюса, связаны с коррупционными преступлениями, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Такие же законы ранее были приняты в США, Канаде, Эстонии и Латвии, передает РИА Новости.
#Литва отказалась менять политическую линию с Россией https://t.co/4202FySSyQ pic.twitter.com/NJiXoIOm2o— Jenkers News (RUS) (@jenkers_ru) 23 апреля 2018 г.
МИД России после принятия закона Вильнюсом заявил об "откровенно русофобских действиях литовских законодателей". Москва пообещала реакцию, исходящую из принципа взаимности. В ведомсте подчеркнули, что проблем с подбором кандидатов на закрытие въезда в Россию не возникнет – в Литве их сегодня более чем достаточно.
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