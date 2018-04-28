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Политика

Москва влепила пощечину дерзкому Вильнюсу

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Враждебно настроенным политикам из Литвы теперь запрещено посещать Россию. Москва ответила Вильнюсу на принятие закона, аналогичного американскому "акту Магнитского".
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Черный список российского МИДа составлен, но остается открытым. В нем могут оказаться и другие литовские общественные деятели, которые будут демонстрировать открытую русофобию, сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

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"Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями", — говорится в сообщении МИД.

В "стоп-лист" попали литовские политики, депутаты и политологи, занимающие откровенно антироссийскую позицию. Отмечается, что меры приняты в ответ на закон, аналогичный американскому "акту Магнитского".

Литовский аналог "списка Магнитского" был опубликован в январе. В него вошли 49 россиян, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, замглавы СК при МВД Олег Логунов. Эти люди, по мнению Вильнюса, связаны с коррупционными преступлениями, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Такие же законы ранее были приняты в США, Канаде, Эстонии и Латвии, передает РИА Новости.

МИД России после принятия закона Вильнюсом заявил об "откровенно русофобских действиях литовских законодателей". Москва пообещала реакцию, исходящую из принципа взаимности. В ведомсте подчеркнули, что проблем с подбором кандидатов на закрытие въезда в Россию не возникнет – в Литве их сегодня более чем достаточно. 

Автор: Андрей Евлампиев28 апреля 2018, 19:27

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