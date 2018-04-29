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Политика

Страшные тайны: Саддам Хусейн

Саддам Хусейн. Фото: wikipedia.org/Anonymous U.S. Military Employee
Саддам Хусейн – один из самых известных диктаторов XX века. Он правил Ираком почти четверть века – с 1979 по 2003 годы. Время его президентства было отмечено кровавыми репрессиями и подавлением политических оппонентов, массовыми убийствами курдского населения. Вместе с тем уровень жизни простых иракцев за это время значительно вырос, а тот кровавый хаос, который начался в стране после свержения Саддама, заставил многих мечтать о возвращении времен свергнутого правителя.
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Нежеланный сын

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По официальной версии Хусейн родился 28 апреля 1937 года. Но исследователи считают, что эта дата не соответствует действительности, а настоящее время его рождения не известно. Старший брат будущего диктатора умер от рака в возрасте 12 лет.

В то время мать Саддама была беременна. Из-за потери она впала в депрессию, пыталась прервать беременность и наложить на себя руки. Но будущий диктатор все-таки появился на свет. Но мать не желала видеть новорожденное дитя, поэтому его к себе на воспитание взял дядя по материнской линии. По сути, он спас Саддаму жизнь. Родственник воспитывал Хусейна жестко, был очень требователен к нему, постоянно прививал идею стать новым Саладином - могущественным средневековым правителем Ближнего Востока, грозой крестоносцев.

Родственные связи

Первой женой Саддама стала его родственница – двоюродная сестра Саджида. От нее у диктатора было пять детей: сыновья Удей и Кусей, а также дочери Рагад, Рану и Халу. Впрочем, они были сосватаны, когда Саддаму было еще пять лет, а Саджиде едва исполнилось семь. Пара поженилась в Каире, а Саддам лично посадил куст элитных белых роз, который назвал в честь супруги.

Саддам с однокурсниками в Каире. Фото: wikipedia.org

Второй брак был очень скандальным и получил широкую огласку даже за пределами Ирака. В 1988 году Хусейн, будучи уже президентом, познакомился с женой президента авиакомпании "Ирак Эйруэйс". Саддам настоятельно попросил супруга развестись. Тот вроде бы согласился, но против женитьбы стал возражать двоюродный брат диктатора Аднан Хейраллах, занимавший в то время пост министра обороны. Вскоре он погиб в авиакатастрофе при загадочных обстоятельствах. Многие считают, что Саддам приложил руку к его смерти.

Саддам Хусейн. Фото: GLOBAL LOOK press

"Золотой" диктатор

Хусейн был одним из самых богатых людей на Ближнем Востоке. У него было поистине царское хобби – постройка роскошных дворцов. По официальным данным, диктатор имел 28 резиденций и вилл, однако очевидцы утверждают, что их было намного больше – 80, а то и 100.

Так, дворец "Макар-эт-Тартар" ("Зеленый дворец") был построен на берегу озера Тартар в 1993 году, его общая площадь – 6,5 квадратных километра. На его строительство из казны было потрачено более 50 миллионов долларов. Резиденция поражала великолепием: в ней было 45 спален, а из южных окон открывался живописный вид на озеро. Кроме того, в "Зеленом дворце" имелись подземные бункеры и даже подземные лаборатории. Примечательно, что в одном и том же дворце диктатор не ночевал более, чем двое суток.

Ходили слухи, что у диктатора были целые горы сокровищ, некоторые из драгоценностей он успел спрятать после свержения в 2003 году. Есть версия, что один из самолетов с огромным количеством наличности, принадлежавшей Саддаму, стоит в одном из московских аэропортов. Однако явиться за богатством пока якобы никто не решился.

Дворец Саддама в Вавилоне. Фото: wikipedia.org

Трудный ребенок

Старший сын Саддама – Удей – доставлял отцу немало хлопот. В Ираке и за его пределами постоянно ходили слухи о его сексуальных похождениях. Однажды он предложил развлечься жене датского посла. Такое разнузданное поведение отпрыска очень разозлило диктатора, который вызвал сына к себе и жестоко избил его тростью. После этого "золотой мальчик" на протяжении месяца передвигался в инвалидном кресле, при одна из сломанных ног у него так до конца и не срослась, за что тот получил произвище "хромой".

Вера и кровь

В одной из мечетей хранится Коран, который был написан кровью Хусейна. Общественности священная книга была продемонстрирована в 2000 году. Для изготовления специальных чернил было использовано 27 литров крови, которую сдал диктатор. Впрочем, эксперты уверены: это нереальная цифра для одного человека за один раз.

После свержения Саддама религиозные деятели не могли решить – что делать с этим Кораном. С одной стороны, это священная книга, уничтожать которую запрещено. С другой, писать Коран кровью запрещено, это деяние было сразу осуждено мусульманами многих стран.

"Сверхопасная личность"

По данным правозащитной организации Human Rights Watch за годы правления Хусейна без вести пропали почти 300 тысяч человек. Психолог ЦРУ Джеральд Пост так оценивал личность Саддама: не параноик и не сумасшедший, но сверхопасная личность, ярко выраженный нарцисс, лишенный чувства сострадания к другим. За время правления Хусейна были приговорены к смертной казни 17 министров, он казнил двух собственных зятьев. При этом после 1990 года бывший правитель Ирака не покидал территорию страны. Возможно, он боялся покушений на свою жизнь.

Фото: wikipedia.org

Падение

Правительство Саддама пало 17 апреля 2003 года, когда под напором американцев и их союзников капитулировали остатки элитной дивизии "Медина". Интервенты установили контроль над всей страной 1 мая, а затем принялись искать представителей теперь уже бывшего иракского руководства. В конце концов пойман был и сам диктатор. Его арестовали 13 декабря 2003 года в подвале деревенского дома у селения Ад-Даур.

Сильно похудевший, грязный и заросший, он был совсем не похож на того могущественного диктатора, которым был всего лишь полгода назад. Как отмечал командующий вооруженными силами США в Ираке Рикардо Санчес, Саддам производил впечатление человека, уставшего от жизни и смирившегося со своей судьбой.

Заключение и казнь

Саддам содержался в тюрьме наравне с остальными заключенными. Его поместили в крохотную одиночную камеру в четыре квадратных метра. Доступа к средствам массовой информации некогда всесильный правитель Ирака не имел, время проводил в чтении книг, написании стихов и молитвах. Изредка его выводили погулять в тюремный двор, где он организовал собственный мини-садик. Правда, росли в нем одни сорняки, тем не менее, Саддам тщательно за ними ухаживал.

Сержант Роберт Эллис вспоминал, что свергнутый диктатор часто вспоминал о своей погибшей дочери и почти не упоминал сыновей Удея и Кусея, убитых американцами. Правда, как-то раз обмолвился, что ему их очень не хватает.

Саддама часто допрашивали. Чтобы сделать его более сговорчивым, ему показывали кадры видеозаписи, где ликующие иракцы опрокидывают статуи своего бывшего вождя. По воспоминаниям очевидцев, это приносило страдания Хусейну, его лицо становилось красным, глаза наполнялись злобой, а голос менялся. По некоторым данным, Саддама пытали, однако подтверждений этому нет.

Казнили свергнутого диктатора рано утром 30 декабря 2006 года за несколько минут до начала праздника Курбан-байрам (День жертвоприношения). Время выбрали так, чтобы момент казни не совпал с началом праздника по шиитскому календарю. Однако по суннитскому он уже начался.

Автор: Иван Поляков29 апреля 2018, 09:56

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