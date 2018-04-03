Трамп собрался использовать Путина в корыстных целях
По его словам, американскому лидеру важны именно личные встречи. "Трамп не доверяет никому – только самому себе", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.
Ярулин подчеркнул, что в отношениях между двумя странами назрело слишком много проблем, и их разрешение требует личного контакта глав государств. Политолог уверен: если Дональду Трампу удастся нормализовать отношения с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, у Республиканской партии будут очень хорошие шансы на предстоящих выборах в палату представителей США.
"Чтобы противостоять оппозиции внутри страны, Трампу нужны хорошие позиции на международной арене. Он должен показать всему миру, что он руководитель мощнейшей державы", – добавил аналитик.
Ранее стало известно, что президент США во время телефонного разговора с российским коллегой 20 марта предложил провести двусторонние переговоры в США. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков выразил надежду, что встреча состоится, несмотря ни на что.
Вместе с тем эксперты пока не могут дать стопроцентной гарантии. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев отметил, что обсуждать личные переговоры президентов преждевременно. По словам эксперта, встречу нужно долго и тщательного готовить, при этом начало подготовки, на его взгляд, уже будет очень важным моментом в отношениях двух стран.
"Встреча в верхах это такая вещь... Чтобы она прозвучала
и имела позитивный резонанс, там должны быть какие-то достижения, должно быть
что-то подписано, согласовано, какой-то документ", – цитирует аналитика
НСН.
К сожалению, с достижениями пока туго. Наоборот, отношения между двумя странами продолжают ухудшаться. На днях Вашингтон объявил о высылке 60 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Более того, Соединенные Штаты объявили о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Якобы оно находилось слишком близко к базе подводных лодок. Москва в ответ объявила о высылке 58 работников посольства США в Москве и двух представителей генконсульства в Екатеринбурге. Кроме того, было объявлено о закрытии генерального консульства в Санкт-Петербурге.
Владимир Путин и Дональд Трамп встречались дважды. Первый раз это произошло летом прошлого года во время саммита "Большой двадцатки". Второй раз главы государств увиделись на саммите АТЭС во Вьетнаме.
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