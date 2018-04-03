Депутаты Госдумы будут работать допоздна

Заседание нижней палаты парламента во вторник, 3 апреля, продлится дольше обычного. Если обычно рабочий день депутатов завершается в 18:00, то сегодня он закончится на два часа позже – в 20:00. Это позволит рассмотреть все законопроекты, внесенные в повестку дня.

Решение о продлении времени пленарного заседания было принято на Совете Госдумы. Если же и этого времени в ходе рассмотрения всех поправок окажется недостаточно, то, по словам вице-спикера нижней палаты Петра Толстого, законодатели готовы еще один день работать в аналогичном режиме.



Главная цель – своевременное рассмотрение всех инициатив, вынесенных на обсуждение в ходе пленарного заседания, без образования законодательных завалов. "Если мы до восьми часов вечера не рассмотрим все вопросы, которые у нас внесены в порядок работы, то мы продлим одно из следующих заседаний также на два часа", – подчеркнул Петр Толстой.

На сегодняшнем заседании депутатам предстоит обсудить и принять внушительный объем поправок. Одной из главных тем станет пакет законопроектов, связанных с изменением налогообложения. В частности, речь идет о применении налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли и законопроекте о налоге на финансовый результат.





По словам Толстого, над этими инициативами думский комитет по бюджету и правительство совместно с экспертами напряженно работали в течение двух лет. "Будет слушаться два варианта этих законопроектов, и палата по ним будет принимать решение", – уточнил он.

"Работы достаточно много, и депутаты, представители всех фракций достаточно ответственно к ней относятся".

Кроме того, депутаты намерены рассмотреть пакет поправок, касающихся налога на доходы (в частности, речь идет об освобождении от НДФЛ пособий на рождение и усыновление детей). В числе тем, которые вынесены на обсуждение депутатов 3 апреля, также законопроект о правовых основах регулирования производства органической продукции, вопросы налогообложения участников свободной экономической зоны на территории Крыма и Севастополя, поправки, предусматривающие освобождение волонтеров от подоходного налога и другие.

Отметим, что депутаты Госдумы седьмого созыва уже неоднократно продлевали время пленарных заседаний. Это позволило парламентариям не только оперативно рассматривать новые инициативы, но и разбирать законодательные завалы, доставшиеся от предыдущих созывов.





Кроме того, внесенные в регламент работы нижней палаты изменения позволяют народным избранникам не только эффективно заниматься законотворчеством, но и регулярно общаться со своими избирателями. Помимо традиционной региональной недели, депутаты имеют возможность три дня в неделю работать в своих регионах.

Согласно обновленному регламенту, теперь Совет Госдумы собирается по понедельникам и средам, а пленарные заседания проходят по вторникам и четвергам. Таким образом, депутаты могут с пятницы по воскресенье встречаться с избирателями на местах.