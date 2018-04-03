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Политика

Савченко из тюрьмы поделилась рецептом обустройства Украины

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
События в политический жизни Украины напоминают если не цирк, то уж плохой спектакль точно. Преступники и маргиналы, желающие занять теплые места во власти, пытаются выгнать из кабинетов похожих на себя персонажей.
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Еще не утихли страсти по бегающему как Карлсон по крышам киевских домов Саакашвили, а другой борец с режимом – Надежда Савченко – уже готовится стать президентом. Но, похоже, шансов у бывшей наводчицы нет, ведь она сидит в СИЗО и ждет суда. Савченко обвиняют в попытке свержения власти и подготовке теракта в Верховной раде. Светит ей ни много ни мало десять лет колонии строго режима.

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Надежда Викторовна Савченко

Надежда Викторовна Савченко депутат Верховной рады Украины

И вот в этом весьма противоречивом для проведения избирательной кампании статусе, да еще и в состоянии протестной голодовки, Савченко (или, скорее, ее соратники) публикует в Facebook пространный пост с программой масштабных реформ. Одно прочтение политической программы кандидата в президенты занимает минимум десять минут.

Первым делом Савченко предлагает провести перепись населения, поскольку в последний раз она была на Украине в 2001 году. Важная часть реформы? Еще бы – с 2014 года после событий на Майдане из Украины в Россию сбежали по разным оценкам от полутора до трех миллионов человек. Не захотели жить в Европе, туда же так стремится Незалежная. Только вот зачем их считать? Легче от этого станет оставшимся вряд ли станет.

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press

Следующим пунктом программы реформ депутата Савченко стала всеукраинская  паспортизация и инвентаризация имущества. Трудно понять, зачем это нужно стране, в которой фактически идет гражданская война и половину имущества (на юго-востоке уж точно) растащили и разграбили. Тут как с людьми – посчитали, прослезились, но облегчения не получили.

Депутат также предложила провести на Украине и ряд других реформ, в том числе бюджетную, судебную, реформу правоохранительных органов и еще сколько-то важных, по ее мнению, преобразований. Вопрос только один – откуда деньги? За последние годы Украина обнищала так, что даже президент попросил месяц с небольшим назад прикрутить газ в домах, чтобы бюджет страны не ушел в минус.

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press

Итак, что имеет Украина за год до президентских выборов? Находящийся в Польше подследственный кандидат Саакашвили (он тоже собирался баллотироваться в президенты), по которому плачет тюрьма у него на родине и заключенная киевского СИЗО Надежда Савченко. Достойный список, не правда ли? Осталось добавить в него еще пару-тройку фриков с политического дна украинской политики – и можно начинать предвыборную кампанию.

Взгляд на политическое поле Незалежной, конечно, вызывает смех, но на самом деле, это смех сквозь слезы. Сквозь слезы украинского народа, который поставлен властями страны в крайне неудобное положение. Если людям придется выбирать лучшего кандидата из списка, в котором только худшие, то следующие пять лет им придется также прозябать в нищете и считать копейки в своих кошельках.

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press

Политическая программа дискредитировавшей себя на всех фронтах Надежды Савченко выглядит как очередное издевательство не только над своими же согражданами, но и над всей политической системой Украины – страны, которая за почти 30 лет, прошедших с момента развала СССР, не смогла занять достойное место в числе сильных и уважаемых государств. Подтверждением тому стал самоотвод адвокат Надежды Савченко – юрист заявил, что отказывается представлять интересы нардепа в суде.


Автор: Александр Комаров3 апреля 2018, 21:53
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