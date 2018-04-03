Путин договорился с Эрдоганом о ядерном проекте

Президент России Владимир Путин встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Главы двух государств договорились о строительстве атомной электростанции "Аккую" в Турции. "Введение станции в эксплуатацию будет служить развитию экономики, научного, производственного потенциала Турции, обеспечит турецких потребителей недорогой и чистой электроэнергией", – цитирует сайт "Комсомольская правда" российского лидера. АЭС будет выдавать около 10% от общей электрогенерации страны. Планируется, что она будет запущена в 2023 году, к столетию Турецкой Республики. "Аккую" станет первой атомной электростанцией в стране.