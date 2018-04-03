Как уволенный из-за трагедии Тулеев получил престижную должность
Аман Тулеев возглавлял список "Единой России" на выборах в местное Заксобрание в 2013 году. Депутатом он стать не мог, поскольку занимал должность губернатора Кемеровской области. Теперь же, после ухода с этого поста, препятствий нет – так что экс-глава Кузбасса получил вакантный мандат депутата Ван Вай-Чена, который отказался от своего кресла еще в 2016 году.
Однако на депутатство Тулеева кемеровчане могут и не отреагировать – а вот возможное назначение экс-губернатора спикером областного парламента гарантирует негативный настрой населения. Как полагает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, нынешний председатель регионального совета Алексей Спицын, скорее всего, уступит свой пост Тулееву. И тогда бывший глава Кузбасса останется центром силы в регионе – и нынешнему врио Сергею Цивилеву придется это учитывать, считает политолог.
По мнению эксперта, и уход Тулеева с поста губернатора, и его новая должность – это политическая импровизация самого политика. Дату своей отставки он определил сам, а центру пришлось это принять. Политолог уверен: всем было бы спокойнее, если бы глава региона ушел на пенсию.
Аман Тулеев подал прошение об отставке 1 апреля – через неделю после пожара в "Зимней вишне". 25 марта в огне погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Отставку в центре приняли, временно исполняющим обязанности главы региона стал Сергей Цивилев – чуть более месяца назад назначенный замом Тулеева.
В 12:15 на #Первом - СЕГОДНЯ 9 ДНЕЙ СО ДНЯ ТРАГЕДИИ В КЕМЕРОВО. ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОХОДЯТ ЗАУПОКОЙНЫЕ СЛУЖБЫ / ОТСТАВКА ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АМАНА ТУЛЕЕВА #Трагедия #Кемерово #Тулеев pic.twitter.com/Gs9oax4TnC— Время Покажет (@Vremya_Pokazhet) 2 апреля 2018 г.
Как отмечают эксперты, даже если Тулеев станет спикером, он не будет конкурировать за власть с Цивилевым. По мнению политологов, у них разные повестки: экс-губернатор наблюдает, как следственные органы зачищают поставленные им кадры, Цивилева же заботят предстоящие губернаторские выборы.
В то же время если затеянная Тулеевым комбинация не понравится федеральному центру, то и спикером он вряд ли станет – единороссы не станут за него голосовать. Тем более, что в случае его избрания эксперты предсказывают гарантированный всплеск негатива, пишет Ura.ru.
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