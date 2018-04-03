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Политика

Гнивший изнутри экс-президент Украины плюнул в душу полякам

Виктор Ющенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Oleg Gordienko
Бывший президент Украины Виктор Ющенко дал интервью одному из британских телеканалов. В своей типичной манере он принялся обвинять Россию во всех смертных грехах, а также не отказал себе в удовольствии пнуть Польшу за ее неприятие некоторых исторических личностей, которых в современной Украине величают героями.

Продолжение: Позор Лондона: в деле Скрипаля совершен прорыв
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По словам Ющенко, политика Москвы представляет угрозу для Европы. Однако ЕС, заявил политик, "настолько слеп", что не может этого понять даже после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В инциденте Ющенко, понятное дело, так же винит Москву.

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 Отравление предателя Скрипаля

Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Политик напомнил о том, что сам был отравлен токсичным веществом. Это произошло в 2004 году в самый разгар кампании по выборам президента. "Когда я пришел домой, поцеловал жену – и первое, что она мне сказала: "У тебя какой-то металлический привкус", –заявил бывший украинский лидер в интервью BBC.

По словам политика, уже в Австрии, куда он выехал на лечение, у него начало отекать тело, стала сильно болеть голова. "Боль распространилась по всему организму, и начались сначала воспалительные, а потом гнойные процессы внутри тела", – рассказал Ющенко.

Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK/presswsbuzz.com

Прошелся экс-президент Незалежной и по Польше. Он призвал не обращать внимание на позицию Варшавы в отношении некоторых исторических деятелей, которых пытаются героизировать в нынешней Украине. "Меня мало интересует, что о моей позиции скажут в любой стране мира. Я поступаю как поляк, россиянин или представитель любой другой сильной нации. Убежден, что Украина должна идти своим путем", – отметил политик. Существующие между Варшавой и Киевом исторические разногласия он назвал "тонким льдом".

Виктор Ющенко занимал пост президента Украины с 2005 по 2010 годы. До этого он в течение шести лет возглавлял Национальный банк страны, а после занимал пост премьер-министра. К власти политик пришел после массовых выступлений своих сторонников на Майдане, которые не согласились с результатами второго тура президентских выборов. События зимы 2004-2005 годов дней вошли в историю как "Оранжевая революция".


Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. Правоохранительные органы заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработка которого якобы велась в СССР. Лондон обвинил в случившемся Москву и выслал 23 российских дипломата.

Автор: Иван Поляков3 апреля 2018, 19:07

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