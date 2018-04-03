Гнивший изнутри экс-президент Украины плюнул в душу полякам

Бывший президент Украины Виктор Ющенко дал интервью одному из британских телеканалов. В своей типичной манере он принялся обвинять Россию во всех смертных грехах, а также не отказал себе в удовольствии пнуть Польшу за ее неприятие некоторых исторических личностей, которых в современной Украине величают героями.

По словам Ющенко, политика Москвы представляет угрозу для Европы. Однако ЕС, заявил политик, "настолько слеп", что не может этого понять даже после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В инциденте Ющенко, понятное дело, так же винит Москву.

Политик напомнил о том, что сам был отравлен токсичным веществом. Это произошло в 2004 году в самый разгар кампании по выборам президента. "Когда я пришел домой, поцеловал жену – и первое, что она мне сказала: "У тебя какой-то металлический привкус", –заявил бывший украинский лидер в интервью BBC.

По словам политика, уже в Австрии, куда он выехал на лечение, у него начало отекать тело, стала сильно болеть голова. "Боль распространилась по всему организму, и начались сначала воспалительные, а потом гнойные процессы внутри тела", – рассказал Ющенко.





Прошелся экс-президент Незалежной и по Польше. Он призвал не обращать внимание на позицию Варшавы в отношении некоторых исторических деятелей, которых пытаются героизировать в нынешней Украине. "Меня мало интересует, что о моей позиции скажут в любой стране мира. Я поступаю как поляк, россиянин или представитель любой другой сильной нации. Убежден, что Украина должна идти своим путем", – отметил политик. Существующие между Варшавой и Киевом исторические разногласия он назвал "тонким льдом".

Виктор Ющенко занимал пост президента Украины с 2005 по 2010 годы. До этого он в течение шести лет возглавлял Национальный банк страны, а после занимал пост премьер-министра. К власти политик пришел после массовых выступлений своих сторонников на Майдане, которые не согласились с результатами второго тура президентских выборов. События зимы 2004-2005 годов дней вошли в историю как "Оранжевая революция".





Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. Правоохранительные органы заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработка которого якобы велась в СССР. Лондон обвинил в случившемся Москву и выслал 23 российских дипломата.