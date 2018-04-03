Киев в бешенстве от заявления болгар по Крыму

Киев вывело из себя заявление болгарских парламентариев по Крыму. Украинской власти не понравилось, что ее назвали "профашистской", а полуостров – российским.

"Недостоверным и неприемлемым" считает украинский посол в Софии заявление председателя болгарской провластной парламентской фракции "Объединенные патриоты" Волена Сидерова. Особенно возмутили Николая Балтажа слова о профашистском перевороте и о принадлежности Крымского полуострова.

Посол Украины призвал власти Болгарии осудить "антиукраинские, антидемократические и антиевропейские высказывания" Сидерова. По мнению Балтажа, это "дискредитирует официальную позицию" Софии.

Тем временем Волен Сидеров – который, кроме фракции в парламенте, руководит и болгарской партией "Атака" – от слов своих отказываться не собирается. Политик побывал в Крыму еще в феврале 2015 года. И во время этого визита заявил, что депутаты его партии поднимут в болгарском парламенте вопрос о признании результатов референдума на полуострове.

Сама партия "Атака", действительно, в том же 2015 году официально заявила о признании Крыма частью России. Болгарские политики подчеркнули, что полуостров тесно связан с исторической памятью россиян, а его воссоединение с Россией - "важнейшее событие новейшей истории".

Борис Джонсон неожиданно проявил знания творчества Федора Достоевского. А вообще-то он и сам пишет книги.

На фото Борис Джонсон на встрече с другим известным украинским автором и философом. #Крым #украина pic.twitter.com/MuVFmDGSJZ — Остров Крым (@OstrovKrima) 29 марта 2018 г.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что российские дипломаты и технический персонал не будут высылаться из страны в связи с делом Скрипаля. По словам Борисова, София на практике показала "полную солидарность с Великобританией", а в данный момент как страна – председатель в Евросовете считает, что необходимо сохранить канал коммуникации с Россией. Премьер подчеркнул, что посол Республики Болгария Бойко Коцев, которого 3 апреля отозвали из Москвы для консультаций, пробудет в Софии еще неделю, пишет "Взгляд".