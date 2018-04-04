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Политика

Меркель и Макрон попали впросак перед Путиным

Эммануэль Макрон, Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Wiktor Dabkowski
Член Совета Федерации Алексей Пушков убежден, что у Лондона нет доказательств причастности Москвы к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. По его словам, Германия и Франция выставили себя в невыгодном свете, приняв во внимание сомнительные теории Британии о резонансном деле.

Продолжение: Лондон приплел к делу Скрипаля "странного" россиянина
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"Доказательств не будет – их нет. В Лондоне установили, по их словам, тип вещества, но не страну происхождения. А это означает развал всех обвинений в адрес России. Напрасно в Берлине и Париже поверили британским коллегам. Иногда не стоит верить на слово – можно попасть впросак", – заявил Пушков.

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Ангела Доротея Меркель

Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Ранее сенатор отреагировал на новую версию случившегося со Скрипалями, пишет "Газета.ru". Политик считает, что информацию об отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери гречневой кашей всерьез могут воспринимать лишь безумцы.

"Боевое химическое отравляющее вещество – то в ресторане, то на дверях, то в чемодане, то в гречневой каше! Множатся бредовые версии. Все рассчитаны на идиотов", – сказал Пушков.

Заместитель председателя Христианско-демократического союза в ФРГ Армин Лашет также выразил сомнения по поводу обоснованности нападок Британии. Он отметил, что необходимо располагать хотя бы одним доказательством причастности Москвы к происшествию в Солсбери, чтобы призывать государства альянса к солидарности в вопросе высылки российских дипломатов.

"Когда вы убеждаете почти все страны НАТО проявить солидарность, должно же быть хоть одно доказательство? Что бы вы ни думали о России, я изучал иные способы взаимодействовать с другими странами, обучаясь международному праву", – написал немецкий политик. 

Специалисты Портон-Дауна так и не смогли предоставить подтверждения тому, что газ, которым отравили Скрипалей, имеет отношение к России. Глава авторитетной химической лаборатории признался: установить страну происхождения ядовитого вещества не удалось, передает Пятый канал

Напомним, 4 марта в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали в критическом состоянии. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Еще до оглашения промежуточных итогов расследования Лондон набросился с обвинениями на Москву. Возникающие в ходе расследования версии ставят под сомнение адекватность официальных лиц Великобритании.

Автор: Михаил Вштанов4 апреля 2018, 08:38
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