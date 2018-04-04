Стул Путина вызвал панику на встрече с Эрдоганом
Когда российский лидер стал подниматься, к нему в панике подбежал сотрудник службы безопасности и схватил его стул. То же самое сделали и со стульями иностранных коллег Путина.
Судя по всему, таким образом в Турции решили подстраховаться, чтобы предметы мебели не упали. Затем стулья убрали, а главы государств пожали друг другу руки.
По итогам встречи с турецким и иранским лидерами в Анкаре президент России заявил, что обстановка в мире станет более стабильной, если все страны начнут опираться на нормы международного права. "Нужно вставать в рамки здоровых политических процессов, основанных на фундаментальных нормах международного права, и тогда жизнь в мире, обстановка в мире станет более стабильной и прогнозируемой", – считает Владимир Путин.
Ранее, 4 апреля, Путин встретился с главами Турции и Ирана. Лидеры этих стран выступают гарантами Астанинского процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта в Сирии.
Путин, Эрдоган и Рухани говорили о том, как снизить уровень напряженности в арабской республике. Кроме того, они единогласно подтвердили свою приверженность к сохранению территориальной целостности САР.
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