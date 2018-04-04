Медведев поддержал идею "Справедливой России" о реновации во всей стране

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече со "Справедливой Россией" поддержал предложение думской фракции о проведении реновации по всей стране. Лидер "эсеров" Сергей Миронов рассказал и о других инициативах возглавляемой им фракции.



"Премьер-министр поддержал идею "Справедливой России" о распространении программы реновации на всю страну", – заявил Миронов. По его словам Дмитрий Медведев согласился с тем, что было бы несправедливо, если бы реновация шла только в столице, а другие города не затронула.

Лидер эсеров отметил, что вице-спикер Думы Ольга Епифанова на встрече в главой кабмина также затронула проблему северных территорий, в частности, речь шла о состоянии жилого фонда в населенных пунктах, расположенных в районе полярного круга. "Глава правительства сообщил, что затронет эту тему в отчете Госдуме", – сообщил Миронов.

Он выразил удовлетворение итогами встречи с премьер-министром. Сообщается, что в беседе участвовал также спикер Госдумы Вячеслав Володин и члены правительства. "Встреча прошла конструктивно, в позитивном настрое,- сказал глава фракции "СР" в нижней палате. – Мы передали Дмитрию Медведеву несколько наших новых законопроектов".





Председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская затронула вопрос сохранения денег на спецсчетах, предназначенных для финансирования капительного ремонта многоквартирных домов. "Собранные с граждан средства, которые находятся в банках, никак не защищены. Глава правительства согласился с тем, что нужно принимать соответствующие меры", - отметил Сергей Миронов.

Еще одна важная тема, которую подняли депутаты от "Справедливой России" – хостелы в жилых домах, которые открываются вопреки мнению жильцов. "Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что в нормативных документах нет такого термина, на самом деле это гостиницы в жилых домах. Премьер-министр считает, что нужно вводить ограничения на их функционирование", – сказал лидер фракции "СР".

Напомним, на 11 апреля запланировано выступление Дмитрия Медведева в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. На прошлой неделе премьер начал серию консультаций с представителями думских фракций: 28 марта он провел первую встречу с представителями ЛДПР, сегодня, 4 апреля была консультация с депутатами "Справедливой России", 6 апреля глава правительства встретится с парламентариями "Единой России".