Фамильярному поведению Эрдогана с Путиным нашли объяснение
Также Дмитрий Журавлев объяснил такое поведение Эрдогана желанием объяснить политические процессы личными отношениями. При этом он уверен, что Владимир Путин придает какое-либо значение подобным ситуациям.
"С одной стороны, СМИ используют традиционный способ оценки ситуации типа "кто как посмотрел". "Увел" девушку – из той же серии, хотя, конечно, никого Эрдоган не увел, это Путин поделился. А с другой стороны, внимание к таким, казалось бы, несущественным деталям, доказывает интерес к общей ситуации", – цитирует политолога РИА ФАН. Эксперт считает, что Эрдоган, который так стремится доминировать на фотосессиях, все-таки может идти на уступки и просить у Путина прощение, если он действительно не прав.
Также Журавлев подчеркнул, что Эрдоган ведет себя не столько как президент Турции, сколько как ее хозяин. Он всячески это демонстрирует, и это проявляется в его политике. "Владимир Путин прекрасно осознает, что Эрдоган – политик-индивидуалист, что для него политика – это то, что он о ней понимает, и ему можно только что-то посоветовать, но не убеждать", – говорит политолог. При этом, по его мнению, искренняя позиция Анкары – укрепить отношения с Москвой.
«Почему у него три, а у меня ни одной? Иди сюда!»: Эрдоган позавидовал Путину pic.twitter.com/j84Doqwpef— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 апреля 2018 г.
В свою очередь Владимир Путин ранее признался, что визит в страну прошел успешно. Сегодня был проведен саммит Турции, Ирана и России. Сторонам о многом удалось договориться. "В первый день мы провели двусторонние переговоры в рамках официального визита. Официальный визит был очень успешным. Хочу поблагодарить наших турецких друзей, президента Эрдогана за организацию работы в течение этих двух дней", – приводит слова президента России Eg.ru.
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