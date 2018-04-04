Фамильярному поведению Эрдогана с Путиным нашли объяснение

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил повышенное внимание СМИ к казусу на встрече глав государств России и Турции во время фотосессии, когда Реджеп Эрдоган отодвинул Владимира Путина и попросил одну из девушек встать рядом с собой. По его мнению, турецкий лидер решил таким образом продемонстрировать позицию хозяина.

Также Дмитрий Журавлев объяснил такое поведение Эрдогана желанием объяснить политические процессы личными отношениями. При этом он уверен, что Владимир Путин придает какое-либо значение подобным ситуациям.

"С одной стороны, СМИ используют традиционный способ оценки ситуации типа "кто как посмотрел". "Увел" девушку – из той же серии, хотя, конечно, никого Эрдоган не увел, это Путин поделился. А с другой стороны, внимание к таким, казалось бы, несущественным деталям, доказывает интерес к общей ситуации", – цитирует политолога РИА ФАН. Эксперт считает, что Эрдоган, который так стремится доминировать на фотосессиях, все-таки может идти на уступки и просить у Путина прощение, если он действительно не прав.

Также Журавлев подчеркнул, что Эрдоган ведет себя не столько как президент Турции, сколько как ее хозяин. Он всячески это демонстрирует, и это проявляется в его политике. "Владимир Путин прекрасно осознает, что Эрдоган – политик-индивидуалист, что для него политика – это то, что он о ней понимает, и ему можно только что-то посоветовать, но не убеждать", – говорит политолог. При этом, по его мнению, искренняя позиция Анкары – укрепить отношения с Москвой.

«Почему у него три, а у меня ни одной? Иди сюда!»: Эрдоган позавидовал Путину pic.twitter.com/j84Doqwpef — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 апреля 2018 г.

В свою очередь Владимир Путин ранее признался, что визит в страну прошел успешно. Сегодня был проведен саммит Турции, Ирана и России. Сторонам о многом удалось договориться. "В первый день мы провели двусторонние переговоры в рамках официального визита. Официальный визит был очень успешным. Хочу поблагодарить наших турецких друзей, президента Эрдогана за организацию работы в течение этих двух дней", – приводит слова президента России Eg.ru.