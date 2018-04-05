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Политика

Секретная лаборатория в Москве спасет Мэй от позора

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Tim Ireland
Спецслужбы Великобритании, заявившие об обнаружении секретной российской лаборатории по созданию яда, пытаются спасти лицо премьер-министра Терезы Мэй. В этом убежден старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
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"Публикация в The Times направлена на то, чтобы будоражить общественность и каким-то образом дать политическому руководству Великобритании сохранить лицо перед своими союзниками, которых они жарко убеждали, что вещество именно российского происхождения. Поэтому думаю, что это такой маневр, направленный на то, чтобы постепенно выпускать пар", – цитирует эксперта RT.

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 Отравление предателя Скрипаля

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Он напомнил, что еще несколько дней назад руководитель британской лаборатории Портон-Даун заявлял, что британские ученые не смогли доказать причастность Москвы к разработке данного яда. "Если СМИ могут ссылаться на какие-то неведомые источники, интриговать, то руководитель лаборатории должен полагаться на эксперименты и факты. Сам себя он не опровергал, правительственные органы Великобритании также ничего не опровергали", – подчеркнул Оленченко.

В свою очередь бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин призвал не доверять "очередному блефу" британских спецслужб, передает НСН. "Они уже столько раз переобувались за последнюю неделю, и столько всяких разных версий... Если бы у них были доказательства, они бы их вчера предъявили в организации ОЗХО. Но доказательств у них нет. Это совершенно очевидно. Я думаю, что это очередной блеф", – отметил военный эксперт.

Фото: GLOBAL LOOK press

Напомним, британские СМИ объявили, что спецслужбам страны удалось установить точное место производства "Новичка". Нервно-паралитическое вещество, якобы использованное в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, производили прямо в Москве, убеждены английские журналисты. Лаборатория настолько секретна, что о ней нет никаких данных.

При этом МИД Великобритании официально признал: он не может с точностью сказать, что источником отравляющего вещества была Россия. Сообщение в соцсети от 22 марта, в котором утверждалось обратное, удалено.

Автор: Алёна Нестерова5 апреля 2018, 11:38

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