Украина объявила о начале возврата Крыма

Историческое воссоединение Крыма с Россией в 2014 году и продолжающееся строительство моста через Керченский пролив по-прежнему не дает покоя украинскому руководству. В Киеве судорожно пытаются придумать очередную подлость, чтобы насолить Москве, а заодно и жителям полуострова. А после – объявить на весь мир, что вот уже совсем скоро Крым вернется в "ридну неньку". На сей раз Украина пошла на банальное рейдерство: российское судно "Норд" было захвачено в водах Азовского моря, а членам экипажа грозит тюремное заключение.

Крымский рыболовецкий траулер "Норд" был захвачен 25 марта, а спустя пять дней переправлен в украинский порт Бердянск. На борту находились десять человек, все они – граждане России. Однако паспорта у них отобрали, мотивировав тем, что моряки якобы не подали документы для смены гражданства в соответствующие органы Незалежной.

"Неужели наша "верхушка" перешла от слов к делу? Отчаявшись вернуть территорию полуострова целиком, они решили вернуть ее по частям. Начали они с "русских" украинцев", – комментирует ситуацию украинское издание "Корреспондент.net". Вот только зачем сажать экипаж в тюрьму, когда можно забрать российские паспорта, выдать украинские и пустить на Украину. "Пусть живут себе на Родине припеваючи. У нас-то не то, что в России. Зарплаты – хоть каждые выходные на Бали летай, пенсии – ни в чем себе не отказывай, а медицина и того лучше – каждый день новые лекарства изобретают… от похмелья", – иронизирует газета.

А если серьезно, то очевидно, что на такой шаг украинские власти пошли от банального отчаяния. С каждым днем руководство Незалежной убеждается, что Крыма им не видать как своих ушей. Киев периодически выступает с нелепыми инициативами, которые якобы помогут приблизить возвращение полуострова.





Главная кость в горле украинского руководства - Крымский мост. Продолжающееся строительство масштабного объекта все больше отдаляет полуостров от Незалежной. И чем ближе ввод в эксплуатацию, тем более истеричные крики раздаются из Киева.

В экспертном сообществе при этом отмечают, что украинское недовольство возведением моста фактически говорит о том, что в руководстве страны признали его существование в качестве объективной действительности. Ведь ранее в Киеве упорно заявляли, что сооружение невозможно построить из-за повышенной сейсмической активности в районе Керченского пролива.

Первая очередь Крымского моста будет открыта уже в мае этого года – на полгода раньше срока. Сначала заработает автомобильная часть, а позже будет введена в эксплуатацию железнодорожная. На днях было проведено тестовое включение наружного освещения на пролетах моста. Таким образом, работы на нем входят в финальную стадию, остались лишь небольшие штрихи к общему портрету.

И чем ближе открытие моста, тем хуже ситуация для украинского руководства. В Киеве осознают, что запуск движения по нему будет означать окончание процесса воссоединения полуострова с Россией. А раз так, то на Украину он больше никогда не вернется.





Это станет тяжелейшим ударом для Киева, который периодически заявляет о скором возвращении Крыма. Какую песню запоет президент Петр Порошенко и его окружение после того, как первый автомобиль с ветерком промчится с Тамани до Керчи? Думается, что далеко не самую веселую.

К тому же на руководство Незалежной наседают местные радикалы, которые требуют решить вопрос с Крымом чуть ли не военным путем. Всполошились и так называемые крымско-татарские активисты, требующие создания их автономии в Крыму.

Окончательный разрыв полуострова с Украиной станет концом надежд руководства Незалежной, покажет всему миру, что Россия и Крым вместе теперь уже навсегда. Это и не нравится политикам в Киеве. Поэтому они и рвут волосы на своих головах, изрядно поседевших за последние годы.