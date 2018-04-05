Канада отомстила России за "дедушку-нациста"

Канадский политик Джастин Трюдо объяснил, в связи с чем российские дипломаты были высланы из страны. Он заявил, что Россия вела "грязную кампанию" против министра иностранных дел Кристи Фриланд.

Трюдо рассказал, что в соцсети была вброшена "подтасованная информация" о том, что украинский дедушка Фриланд был главным редактором нацистской газеты в оккупированной Польше во время Второй мировой войны. Он назвал это "доказательством попыток вмешаться в канадскую демократию", при этом политик избежал прямых обвинений против президента Владимира Путина, передает издание "Си-би-си". "Я думаю, мы все помним попытки российских пропагандистов дискредитировать нашего министра иностранных дел с помощью соцсетей и распространения лживых историй о ней. Существует множество способов, посредством которых Россия использует пропаганду в соцсетях, чтобы расшатать общественное мнение и продвигать пророссийскую позицию", – заявил Трюдо после встречи с генсеком НАТО в Оттаве.

Также сообщается, что высылка российских дипломатов из Канады была осуществлена в рамках международного ответа на отравление российского экс-шпиона Сергея Скрипаля. Канадская сторона уверена, что дипломаты были "сотрудниками разведки или лицами, использовавшими свой дипломатический статус с целью подрыва безопасности Канады или вмешательства в нашу демократию". Трюдо также отметил, что канадские войска, размещенные в Латвии в рамках миссии НАТО, столкнулись с теми же "грязными методами" России. "Наши войска в Латвии в настоящее время столкнулись с волной российского вмешательства и пропаганды", – резюмировал канадский чиновник.

Напомним, бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали с признаками отравления в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон незамедлительно набросился с обвинениями на Москву, но не привел надежных доказательств причастности России к инциденту.