Путин назначил нового посла в Израиле

Президент России Владимир Путин освободил от должности посла в Израиле Александра Шеина. Глава государства подписал соответствующий указ.
Возглавил дипмиссию в Израиле Анатолий Викторов. Он руководил департаментом по гуманитарному сотрудничеству и правам человека в Министерстве иностранных дел, передает "Газета.ru".
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