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Политика

Заговорившая Скрипаль жестко подставила Лондон

Юлия Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/facebook.com
Ситуация вокруг отравленного в начале марта в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля продолжает обрастать новыми подробностями. На днях дочь предателя Юлия, отравленная вместе с ним, заговорила, сообщив, что они с отцом идут на поправку. По всей видимости, ситуация развивается совсем не так, как хотел бы Лондон. "Мучеников" из Скрипалей сделать  не удалось, а ведь их смерть могла быть очень выгодна Соединенному Королевству.

Продолжение: Что такое "Новичок" и с чем его едят

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Юлия Скрипаль выступила с первым после отравления заявлением 5 апреля. Она сказала, что очнулась неделю назад, и чувствует себя лучше. Более того, девушка собирается обратно в Россию. Идет на поправку и отравленный шпион.

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Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

В эфире программе 60 минут на телеканале "Россия-1" прозвучала запись разговора племянницы двойного агента с его дочерью. "Не волнуйся, мы все здоровы. Меня уже выписывают, папа тоже здоров, сейчас отдыхает", – сказала Юлия Скрипаль.

Такой поворот событий вряд ли может быть выгодным для Великобритании. Оставим в стороне бездоказательность обвинений и прочие моменты. Сосредоточимся на главном – на том, ради чего, пожалуй, и был устроен весь этот цирк: какую пользу Лондон получил от этого скандала?


Весьма существенную. Во-первых, в очередной раз можно раскрутить маховик антироссийской истерии, обвинить Москву во всех грехах. Подобный тренд преобладает на Западе в течение последних нескольких лет, а благодаря нагнетению отношений с Россией некоторые тамошние политики вполне успешно сколачивают собственный политический капитал. Да и опять же, с целью противостояния "российской агрессии" можно выбить как можно больше финансирования армейским кругам и спецслужбам. А от денежного потока эти ребята никогда не отказывались.

Во-вторых, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попала в очень сложное положение из-за Брексита. Выходить из ЕС надо, в конце концов, такова воля британского народа. Да только рвать с Брюсселем правящие политические круги в Лондоне не торопятся, чем вызывают справедливое раздражение немалой части истеблишмента.

И вот здесь скандал с "коварной Россией", якобы применившей химоружие на территории суверенной страны, пришелся как нельзя кстати. Для отвлечения внимания избирателей от действительно важных для страны проблем, а значит и спасение собственного рейтинга – для этого скандал с бывшим сотрудником ГРУ пришелся как нельзя кстати.

В таком случае смерть Скрипалей, как бы цинично это ни звучало (что поделать, западная политика – и есть один сплошной цинизм) была бы Лондону на руку. Тогда можно было бы еще сильнее прокричать про "российскую агрессию", выслать не 23, а, к примеру, 50 наших дипломатов, ну и до кучи ввести экономические санкции. Мол, посмотрите, что творит Россия, давайте с ней пожестче!

Вот только не удалось. Юлия Скрипаль выжила и идет на поправку. То же самое и с ее отцом. И живые они становятся не только бесполезными для Лондона, но и опасными. Ведь то, что они могут рассказать о своем отравлении, способно в итоге сыграть против Лондона и сломать все его политические интриги.

Что же, подождем, когда начнет говорить отец. Думается, что главное шоу еще впереди.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в юго-западной Англии. Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что бывший сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработка которого якобы велась в СССР. Лондон принялся обвинять в случившемся Москву. В результате из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.

Автор: Иван Поляков5 апреля 2018, 19:48

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