Госдума выстроила эффективный диалог с правительством

Госдуме удалось выстроить конструктивный диалог с правительством, это было бы невозможно без личной поддержки Дмитрия Медведева. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече премьер-министра с депутатами думской фракции "Единая Россия".

Открывая встречу, Вячеслав Володин отметил, что за прошедшие полтора года работы Госдума VII созыва и правительство смогли выстроить конструктивный диалог. Это было непросто и непривычно, сказал спикер.

По его мнению, депутаты где-то сами были не готовы к этому диалогу. "Сложившаяся практика – либо отсутствия диалога, либо поддержки законопроектов без обсуждения – нам мешала развивать отношения, построенные на соблюдении норм, правил публичных дискуссий, в рутинной работе, предваряющей принятие законов", – пояснил Володин.

Он подчеркнул, что налаживанию конструктивного диалога депутатов с правительством способствовала позиция премьер-министра. "Без личной поддержки председателя правительства мы не смогли бы выстроить этот диалог, синхронизировать регламент Госдумы с регламентом правительства", – обратил внимание глава нижней палаты парламента.

Спикер отметил, что в законотворческом процессе много участников, и правительство в нем занимает особое место:

За прошедший период каждый второй законопроект, принятый Госдумой, внесен правительством. Это хороший результат как для правительства, так и для Госдумы.

Председатель Думы отметил важность принятие решений, которые позволили обеспечить импортозамещение, в первую очередь в оборонно-промышленном комплексе. Он напомнил, что Госдума защитила граждан в финансовой сфере, а также сформировала национальную платежную систему, поддержала сельское хозяйство и жилищное строительство.





Володин указал на то, что нижняя палата парламента работала в условиях санкций, но решения принимались эффективно и показали положительный результат.

Наша экономика вышла из стагнации, причем за очень короткое время, и сегодня мы с вами говорим о ее развитии.

Спикер Госдумы высказал мнение, что для совершенствования работы необходимо реализовать новые формы диалога с правительством. По его словам, одной из таких форм стали встречи всех думских фракций с Дмитрием Медведевым накануне отчета премьер-министра о работе правительства по итогам 2017 года.

Медведев начал свою речь с заявления о том, что Дума и правительство вышли на принципиально новый уровень взаимодействия. "Госдума и правительство в плане взаимодействия вышли на принципиально новый уровень, научились слышать аргументы друг друга, несмотря на несовпадение позиций по некоторым вопросам", – сказал глава кабмина. Несмотря на то что правительство является в значительной степени партийным, это не значит, что у него абсолютно одинаковое мнение по всем вопросам, отметил он.





"Это абсолютно нормально. Было бы хуже, если бы все инициативы получали единогласное одобрение. Это означало бы, что нет диалога, обсуждения, экспертизы. С другой стороны – по ключевым вопросам, которые объединяют всю нашу страну, являются важнейшими для развития нашего государства, мы вместе с депутатами фракции "Единой России" всегда проявляли абсолютное единодушие", – сказал Медведев.

Среди таких тем премьер-министр назвал интеграцию Крыма в российское правовое поле и решение фундаментальных вопросов развития страны в условиях введения тотальных санкций по периметру. Медведев также указал на трудные макроэкономические условия, в которые попала Россия из-за целого ряда факторов, включая драматическое падение цен на нефть.

Председатель "Единой России" призвал депутатов решить вопрос о внесенных в парламент, но не рассмотренных законопроектах, многие из которых утратили актуальность. "Нам не нужно тащить за собой этот законотворческий воз из проектов, которые утратили актуальность или в настоящий момент замещены на более свежие, современные, лучше проработанные", – считает Медведев.





Напомним, на 11 апреля запланировано выступление Дмитрия Медведева в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. На прошлой неделе премьер начал серию консультаций с представителями думских фракций: 28 марта он провел первую встречу с представителями ЛДПР, 4 апреля была консультация с депутатами "Справедливой России", а 6 апреля глава правительства встретился с парламентариями "Единой России".