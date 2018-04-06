Путин уволил 11 генералов

На официальном портале правовой информации опубликован указ президента России Владимира Путина об освобождении от должности 11 генералов из структур Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также Следственного комитета. В документе содержатся также новые назначения на освободившиеся должности.
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