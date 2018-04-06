Захарова призвала к ответу оскандалившихся британцев

Россия призвала Великобританию объяснить невыдачу визы племяннице Сергея Скрипаля Виктории, которая хотела попасть в страну, чтобы навестить отравленных родственников. "Мы исходим из того, что, по крайней мере, исходя из гуманитарных соображений, Великобритания, официальные лица, британские дипломаты обязаны найти в себе силы и высказаться официально по поводу хотя бы этого аспекта", – цитирует RT официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову. "На наш взгляд, уж точно высказаться относительно выдачи или невыдачи визы Виктории Скрипаль Британия в состоянии", – добавила она.