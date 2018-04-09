Володин: Санкции США – это попытка сдержать развитие России

Соединенные Штаты намеренно сдерживают развитие России, используя санкции. Аналогичные меры США применяли в отношении Ирана. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в исламскую республику. По его словам, в Москве выступают за равноправный диалог, в основе которого будут лежать принципы дружбы, взаимное уважение, отсутствие двойных стандартов.



Вячеслав Володин находится в Иране с официальным визитом. Он прибыл в исламскую республику на фоне введения Вашингтоном новых антироссийских санкций. По словам председателя нижней палаты российского парламента, политика США является недружественной. Своими действиями Соединенные Штаты пытаются сдержать развитие нашей страны, уверен он.



"Санкции и санкционные списки – попытка сдержать развитие России, – подчеркнул Володин. – Так же, как и попытка сдержать развитие Ирана, когда такие решения принимались по отношению к Исламской Республике Иран".

По словам спикера Госдумы, в Москве считают, что выстраивать двусторонние отношения необходимо на равноправной основе. "Россия подчеркивала и подчеркивает необходимость выстраивания диалога, дружеских отношений, и в этом заключается наша внешняя политика как по отношению к США, так и по отношению к другим странам", – сказал Вячеслав Володин.

Также он прокомментировал возможность выхода США из ядерной сделки с Ираном, о которой говорил американский лидер Дональд Трамп. Председатель Госдумы надеется, что в Вашингтоне восторжествует разум, и там не пойдут на подобный шаг.





"Это будет неправильное решение, если Америка его примет, – сказал Володин в интервью иранскому телевидению. – Более того, это будет решение, которое затронет многие страны".



Говоря об отношениях России и Ирана, спикер Госдумы подчеркнул, что депутаты намерены через парламентское измерение развивать деловое и политическое сотрудничество между странами, способствуя реализации ранее достигнутых договоренностей глав двух государств. "Благодаря усилиям наших президентов взаимодействие наших стран развивается по многим направлениям", – подчеркнул Вячеслав Володин, отметив, что в ходе визита депутатов Госдумы в исламскую республику они "смогут обсудить многие вопросы межпарламентского сотрудничества".





В рамках официального визита спикера Госдумы Вячеслава Володина в Иран он встретится с президентом страны Хасаном Роухани и председателем меджлиса (парламента) Али Лариджани. Председатель нижней палаты российского парламента откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума.

Круг вопросов, которые намерены обсудить представители России и Ирана, обширный. Одной из важнейших тем станет ситуация в Сирии. Не останутся без внимания и такие темы, как борьба с терроризмом, экономические связи двух стран. В рамках визита ожидается подписание регламента межпарламентской комиссии по сотрудничеству в таких отраслях, как атомная энергетика, железнодорожный транспорт, агропромышленный комплекс, строительство и других.