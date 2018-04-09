Трамп тайком нагадил во "владениях" Путина

Соединенные Штаты были заинтересованы в нанесении удара по Сирии, пусть и не своими силами, полагают эксперты. Израиль, самолеты которого отбомбились по авиабазе Т-4 в провинции Хомс, в данном случае сработал точно в интересах Запада.

Удар был нанесен ночью, предположительно в 03:30. На авиационной базе разорвались ракеты "Томагавк". Большая их часть была сбита силами противовоздушной обороны еще при подлете к Т-4. Самолеты ВВС Сирии не пострадали, однако погибли два иранских бойца, около десяти человек получили ранения.

По мнению экспертов, бомбардировка базы была проведена Израилем в согласовании с международной коалицией, возглавляемой США. "Информация российского военного ведомства о том, что удар нанесли израильтяне, вовсе не означает, что США к этому инциденту не имеют никакого отношения", – цитирует "Интерфакс" профессора РАНХиГС Евгения Никитенко. Вашингтон, подчеркнул аналитик, был заинтересован в нанесении удара, пусть и не своими силами. Тель-Авив же сработал четко в интересах англосаксов, добавил Никитенко.

В Вашингтоне сразу признались, что не имеют отношения к инциденту, однако на днях представители Соединенных Штатов сыпали угрозами в адрес сирийского правительства, угрожая атаковать вооруженные силы арабской республики после якобы применения ими химического оружия против боевиков в городе Дума.

По мнению Никитенко, целью атаки было причинение ущерба инфраструктуре базы, а также проверка возможностей сирийской ПВО. Результат, думается, не слишком позитивный для Израиля и стоящих за ним сил: пять из восьми ракет были сбиты при подлете к Т-4.





Напомним, 7 апреля Госдепартамент США обвинил сирийские правительственные силы в применении химоружия в Восточной Гуте и возложил ответственность за случившееся на Россию. Президент США Дональд Трамп призвал "разобраться с животным Асадом". Москва все обвинения отвергла, заявив, что заявление о химатаке – ложь.

Ракетный удар по Сирии, очевидно, является вызовом России и ее ближневосточной политике. Арабская республика входит в сферу влияния Москвы, которая помогает законному правительству бороться с террористическими группировками. Запад же, атакую Сирию фактически действует в интересах боевиков. Неудивительно, что после удара "Томагавками" в районе Т-4 активизировались недобитые остатки группировки "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация. - Прим. ред.).