Эрдоган готовится ввести турецкие войска в Донбасс
На сайте президента Украины сообщается, что во время визита Порошенко в Турцию он встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с министром иностранных дел страны Мевлютом Чавушоглу. Как утверждаю в Киеве, стороны достигли договоренности об участии Анкары в миротворческой миссии ООН на юго-востоке Украины. Между тем, в администрации президента Турции эту информацию комментировать не стали
Напомним, что с инициативой ввести миротворцев ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ ранее выступил Владимир Путин. Отмечалось, что речь идет об их размещении на линии разграничения в Донбассе. Но Украина видит задачи миротворцев совсем иначе: Киев настаивает на размещении голубых касок ООН на всей территории Украины и на ее востоке – в Донбассе, до границы с Россией.
Ранее Порошенко утверждал, что главным условием введения миротворческой миссии в Донбассе является перемирие в регионе. Миротворцев он назвал "блаженными посланниками Бога", благодаря действиям которых "российские войска уйдут с территории Украины".
Турция готова принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе https://t.co/kj7HfTADzP Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие #Турция #Украина #Донбасс #Порошенко #Эрдоган #ми pic.twitter.com/M7leF3lKga— Луганск 0642.ua (@Lugansk0642ua) 9 апреля 2018 г.
Между тем, украинскому лидеру должно быть известно, что никаких российских войск на территории Донбасса не было и нет. Это подтверждали, в том числе, и высокопоставленные украинские военные.
Глава МИД Украины Павел Климкин недавно пообещал надавить на Россию по вопросу размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе. При этом в качестве своих союзников министр называл США, Германию и Францию.
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