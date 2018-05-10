В Госдуме готовятся рассмотреть закон о контрсанкциях

Завтра, 11 мая, Совет по законотворчеству при спикере Госдумы обсудит замечания и предложения к закону об ответных санкциях в отношении стран Запада, поступившие из регионов и от экспертов. Начало заседания намечено на 11 часов.

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