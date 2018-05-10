В Госдуме готовятся рассмотреть закон о контрсанкциях

Инаугурация Путина Ситуация в Сирии Новости Украины Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
"Диагноз – рак": Кудрявцева изменилась после страшного известия
партнеры
Четверг 10 мая
Лента новостей
13:37
"Обнародованный" мужской орган Дмитрия Тарасова возмутил народ
13:34
Спасенный Путиным на параде ветеран нарушил негласное правило
13:21
Егорьевский стрелок покончил с собой в СИЗО
13:11
Москва продолжит строить спортобъекты и после ЧМ-2018
13:09
Ипотека как драйвер роста московского рынка недвижимости
13:00
Россиянки Шейк и Летучая произвели фурор в Каннах
12:43
Из родившей Миддлтон сделали дойную корову
12:40
"Осталось три дня": певице Валерии дали срок
12:30
Как не попасть в сети альфонса
12:13
Вслед за Вангой и Пугачевой: про Буланову снимают сериал
12:04
На Украине депутату сунули в нос фаллоимитатор (видео)
11:56
Запад нервно подергивается после Парада Победы
11:46
Стриженова и Ротару удивили экстремальной диетой
11:45
В московском ресторане появились редкие гады
11:33
Цымбалюк-Романовская выходит замуж за Шаляпина
11:30
Сварливый сосед накинулся на Лолиту Милявскую
11:28
В Подмосковье малыш утонул в яме с водой
10:54
Крымский мост отказались запускать без Путина
10:53
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
10:49
Молодой певец покорил вдову Хворостовского
10:37
По Москве ударят заморозки
10:15
Пенсионный возраст пошел на взлет
09:39
"Чуть не затоптали": ветеран о чудесном спасении Путиным
09:27
Орлову просят не показывать интимные фото с Задорновым
09:12
Опубликован список пострадавших при стрельбе в колледже
09:03
Жуткие кадры с места бойни в сибирском колледже
08:51
Самойлова приготовила сюрприз на "Евровидении" после откровений о Пугачевой
08:48
Под Новосибирском затравленный студент расстрелял детей из винтовки
08:35
Защитили фашистов: на Украине разразился скандал в День Победы
08:30
Россиянам запретят жарить шашлыки
08:20
Наследный герцог Фридрих разбился в жуткой аварии
08:02
В Новосибирской области студент устроил бойню и умер
17:56
США ввели новые санкции против России
17:52
В Петербурге умер бард Тальковский
17:41
Под Москвой пьяная женщина протаранила шесть машин
17:30
Побег Медведевой к 56-летнему гею заставил говорить о романе
17:02
"15 лет вместе": Волочкова поразила данными о любимом мужчине
16:22
Москвич пострадал при взрыве бутылки с жидкостью для розжига
16:02
Друг Тарасова публично унизил Бузову
15:34
В Москве автобус протаранил столб
15:12
Девушки-курсантки блеснули красотой на Параде Победы
14:54
"Бессмертный полк" в Москве. Прямая трансляция.
14:38
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
13:38
Циничный Дроботенко делает деньги на трагедии Джигарханяна
13:08
Российских журналисток выгнали с Украины
12:56
Загитова вышла из себя из-за предательницы Медведевой
12:32
Сильный поступок: Путин почтил ветерана после казуса с охраной
12:13
Почему важно праздновать День Победы
12:10
В Киеве начали швыряться фекалиями в честь Дня Победы
11:33
Дайнеко внезапно сошлась с бывшим мужем
11:03
Путин взбудоражил трогательной речью на Параде
10:58
Молодая актриса нелепо прикрыла пышные формы на красной дорожке
10:45
В Подмосковье расстреляли мужчину
10:27
Боня в "голом" платье показала роскошную грудь в Каннах
10:14
В День Победы Порошенко смешал с грязью Россию
09:54
Парад Победы в Москве. Прямая трансляция
09:19
Тутберидзе наивно ждет букет от беглянки Медведевой
07:22
Скандал на "Евровидении": геи побили "сладкого" украинского певца
23:19
Умер посол России в Португалии
23:15
Израиль нанес удар по Сирии
21:59
Садальский припомнил "мотористу" Мутко скандал с мельдонием
21:39
"Аршавин локти кусает": россияне ошалели от сексуальности Барановской
21:31
Звезда порно и автор хита Бузовой удивили выходкой к Дню Победы
21:04
На гея-покровителя Медведевой набросились в Канаде
20:31
Лазарев неожиданно женился в Грузии
19:56
Ювелир травит близких Баталова
19:29
Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от знаменитого тренера
19:09
В Москве задержали известного бизнесмена
19:01
Босая Анисина пустилась в пляс после победы в войне за наследство
19:00
Безумные регионы: участнику квеста в Ростове отрубили топором палец
18:36
Панин и Костюшкин в один голос прокричали о бурной ночи
18:29
Испуганный Порошенко готовит провокацию на 9 Мая
17:38
Плюнул в душу: Тарасов подставил Самойлову на "Евровидении"
17:20
В России утвердили кандидатуру премьер-министра
17:04
Как распознать в шаурме кошатину
16:39
"Иуду помните?": предательницу Медведеву втоптали в грязь
16:16
Киркоров с ликами святых на халате разозлил россиян
16:02
Их нравы: в США кровожадный полицейский с перепуга расстрелял сурка (видео)
15:49
Ученые раскрыли тайну глобального похолодания
15:32
Писатель помог сыну с сочинением по собственной книге и получил тройку
15:25
36-летняя звезда Голливуда стала мамой
15:20
Шокированная Тарасова разнесла "строителя" Мутко
15:12
Поддала жару: Волочковой в одних трусах вызвали врачей
14:56
Страшную болезнь женщина приняла за насморк
14:42
Жених сбежал от ведущей "Дома-2" прямо перед свадьбой
14:29
Разоблачено очередное скотское вранье Порошенко
14:00
Песков рассекретил отношение Путина к Самойловой
13:54
К чему снится рыбалка
13:53
Общественные приемные "ЕР" готовятся к Дню Победы
13:45
В холодильнике заброшенного здания в Петербурге найден младенец
13:28
Запад увидел "зловещий сигнал" в инаугурации Путина
13:16
Необычный сын Булановой отметился на шоу Кудрявцевой
13:16
На "Евровидении" журналиста пырнули ножом
13:12
Авербух осадил канадского гея Медведевой
13:11
У московских попрошаек отнимут животных
12:56
Как избежать повтора кемеровской трагедии
12:31
Астролога наказали за предсказание о победе Путина
12:31
Поддатый Джонни Депп закатил истерику на улице
12:22
Эксперт: Медведева в Госдуме поддержат не менее 380 депутатов
12:10
Артистка Воробей раскрыла страшные подробности тяжелой болезни дочери
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Скандал на "Евровидении": геи побили "сладкого" украинского певца
Плюнул в душу: Тарасов подставил Самойлову на "Евровидении"
Боня в "голом" платье показала роскошную грудь в Каннах
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
"Аршавин локти кусает": россияне ошалели от сексуальности Барановской
Поддала жару: Волочковой в одних трусах вызвали врачей
Политика

В Госдуме готовятся рассмотреть закон о контрсанкциях

Фото: GLOBAL LOOK press/Ohde
Завтра, 11 мая, Совет по законотворчеству при спикере Госдумы обсудит замечания и предложения к закону об ответных санкциях в отношении стран Запада, поступившие из регионов и от экспертов. Начало заседания намечено на 11 часов.
прочитано 582 раза

Предстоящее широкое обсуждение проекта закона станет уже вторым по счету. Ранее в нижней палате парламента уже состоялись консультации с представителями деловых и научных кругов, а также институтов гражданского общества. Главная задача – проанализировать возможные последствия введения ответных мер на антироссийские санкции.

ПО ТЕМЕ

Парламентарии совместно обсуждают ответ на санкции США

Госдума жестко ответит на санкции

Госдума продолжит диалог с экспертами по контрсанкциям

Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Итогом предыдущего обсуждения стало создание рабочей группы, которая занимается доработкой документа. Ее возглавил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Кроме того, обсуждение предложенных поправок идет в профильных комитетах.

К завтрашнему дню должны быть обобщены и поступить в Совет по законодательству все высказанные замечания и предложения. По итогам обсуждений предлагаемых контрсанкций с экспертным и предпринимательским сообществами, представителями общественности документ будет доработан с учетом полученных замечаний.

В частности, одно из главных предложений – сделать нормы закона универсальными, а не отраслевыми, сказал ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин. "Полномочия, которые передаются правительству и президенту должны быть более широкими и носить универсальный характер, не касаясь конкретных предприятий или конкретной продукции", – подчеркнул он.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Как сообщил председатель Госдумы, при рассмотрении законопроекта в первом чтении депутаты примут специальное постановление, которым определят дальнейшие векторы работы над поправками. Ожидается, что документ пройдет процедуру первого чтения в ближайший вторник, 15 мая.

Напомним, Вашингтон ввел санкции в отношении ряда российских чиновников и крупных бизнесменов, руководителей госкорпораций, частных компаний. В ответ на недружественные действия США большая группа депутатов, лидеры фракций и спикер нижней палаты парламента разработали и внесли в Госдуму законопроект об ответных мерах. В частности, предлагается дать право правительству по решению главы государства вводить различные санкции против тех, кто поддерживает антироссийские действия.

Автор: Дмитрий Куклин10 мая 2018, 12:17

Политика

Подписавший капитуляцию Германии Порошенко рассмешил мир
Путин отчитал охрану за инцидент с ветераном
Госдума согласилась на назначение Медведева премьером
"Деваться некуда": российский политик заявил о скором возврате Крыма Украине

Шоу-бизнес

"Обнародованный" мужской орган Дмитрия Тарасова возмутил народ
"На трусы еще нацепи": Волочкову с георгиевской ленточкой обвинили в кощунстве
"Осталось три дня": певице Валерии дали срок
Вслед за Вангой и Пугачевой: про Буланову снимают сериал

Проишествия

В Киеве начали швыряться фекалиями в честь Дня Победы
Их нравы: в США кровожадный полицейский с перепуга расстрелял сурка (видео)
На "Евровидении" журналиста пырнули ножом
Воспитательница наказала ребенка питьем кипятка (видео)

Lifestyle

Писатель помог сыну с сочинением по собственной книге и получил тройку
Cколько зарабатывают актеры-школьники из сериала "Воронины"
Звезда сериала "Ищейки" раскрыла интригу нового сезона телешоу
Гибель российского режиссера в Германии назвали нелепой
Шоу-бизнес

Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов

Необычная публикация удивила пользователей Сети
Шоу-бизнес

Друг Тарасова публично унизил Бузову

Знаменитый футболист оценил публикацию
Общество

Запад нервно подергивается после Парада Победы

СМИ обсуждают показанные в Москве вооружения

Общество

Спасенный Путиным на параде ветеран нарушил негласное правило

Председатель "Российского союза ветеранов" объяснил случившееся

Гороскоп

Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на май

Фоторепортажи

Девушки-курсантки блеснули красотой на Параде Победы
Молодая актриса нелепо прикрыла пышные формы на красной дорожке
Ирина Шейк и Брэдли Купер официально вышли в свет вместе
Брюки с лампасами и огромное жабо: Валерию не узнали в Кремле

Спорт

Побег Медведевой к 56-летнему гею заставил говорить о романе
Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от знаменитого тренера
Загитова вышла из себя из-за предательницы Медведевой
Российские хоккеисты в пух и прах разнесли австрийцев на ЧМ

Регионы

Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
Безумные регионы: участнику квеста в Ростове отрубили топором палец
Астролога наказали за предсказание о победе Путина
Безумные регионы: тюменский школьник напугал вора и забрал назад украденное
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru