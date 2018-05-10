"ЕР" готовится к обновлению

"Единая Россия" завершила сбор предложений по обновлению, поступивших из российских регионов. В настоящее время идет изучение полученных идей. Впоследствии они будут обобщены и представлены на партконференции, которая пройдет в мае.



В регионах и муниципалитетах завершились дискуссии "Единая Россия. Направление-2026". Они были посвящены обновлению партии и реализации послания президента. В настоящее время в "ЕР" обобщают полученные предложения, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.



Он рассказал, что региональным обсуждениям, которые проходили в три этапа, предшествовали аналогичные межмуниципальные мероприятия. В них, по словам Турчака, приняли участие свыше 27 тысяч человек.

После завершения анализа и обобщения поступивших предложений они будут представлены на партийной конференции, которая запланирована пройдет на 18 мая. "Мы получили самые разные предложения, которые касаются, в частности, партстроительства и работы партпроектов, – рассказал секретарь генсовета "ЕР". – Все они будут внимательно изучены и лучшие из них будут реализованы в субъектах".

Андрей Турчак отметил, что обновление "Единой России" должно подразумевать комплексную перестройку деятельности партийных проектов. По его словам, они должны соответствовать курсу Владимира Путина и обеспечивать реализацию послания президента.

Разговоры про разворот в регионы – это не просто слова, подчеркнул он. Межмуниципальные и региональные дискуссии помогли выявить болевые точки, общие для большинства субъектов Федерации, сказал Турчак.





Дискуссии, целью которых был сбор предложений по реализации послания главы государства и модернизации "Единой России" стартовали 9 апреля. В каждом субъекте они проходили в два этапа, в результате которых регионы представили свои идеи и лучшие практики по указанным направлениям.

Напомним, 17 апреля, находясь в Казани, секретарь генсовета "ЕР" сообщил, что в первой волне внутрипартийных дискуссий приняли участие около четырех тысяч человек, представляющих 16 регионов. А в ходе второго этапа число участников уже превысило 11 тысяч человек из 28 субъектов Федерации.