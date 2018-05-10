Шут гороховый: Порошенко странно вел себя на встрече с Меркель и Макроном
В Германии прошла встреча между Петром Порошенко, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. На кадрах протокольной съемки видно, что лидер Незалежной ведет себя как-то странно: ужимки и неловкие движения выдают в нем не совсем адекватного человека.
Поздоровавшись с президентом Франции, Порошенко делает попытку расцеловаться с ним, после чего ловит на себе удивленный взгляд Ангелы Меркель. Надо отметить, что все это политическое трио ведет себя довольно странно. Макрон, к примеру, садясь за стол, чуть не опускает галстук в стоящую достаточно далеко от края чашку.
Что касается деловой составляющей переговоров, то лидеры трех стран обсуждали уже традиционные для них вопросы: российский газопровод "Северный поток – 2", не дающий покоя Киеву, и введение миротворцев в Донбасс.
Розпочав зустріч з Президентом Франції @EmmanuelMacron та Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель pic.twitter.com/dMZc9hdj9o— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 мая 2018 г.
Масштабный российско-европейский проект по доставке газа в страны Старого Света, между тем, реализуется по ранее намеченному плану. Берлин уже выдал все необходимые разрешения для прокладки газопровода и даже начал его строить совместно с "Газпромом".
Ангела Меркель неоднократно давала понять, что не собирается отказываться от выгодного проекта только из-за того, что Порошенко что-то не понравилось. Также Германия отстаивала свои интересы в плане прокладки "Северного потока – 2" перед США.
Після успішних тристоронніх ������������переговорів Президент @poroshenko ділиться чудовим настроєм з нашими друзями - Президентом Литви Далею Грибаускайте та Його Величістю Королем Іспанії Феліпе VI pic.twitter.com/FuhzSlh1uF— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 10 мая 2018 г.
Тем временем посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал успешными переговоры Порошенко, Меркель и Макрона. "После успешных трехсторонних переговоров президент Петр Порошенко делится отличным настроением с нашими друзьями – президентом Литвы Далей Грибаускайте и его величеством королем Испании Фелипе VI", – написал он в Twitter.
Alekseev опозорился в Лиссабоне
Лихая пианистка спелась с артистом
Популярная артистка выступила с откровенным интервью
Хоккеист Игорь Макаров обнародовал новое фото беременной жены